Goleiro é opção para enfrentar o Internacional na quarta-feira (2), no Mineirão, após suspensão de Otávio por acúmulo de cartões amarelos
Cássio deve voltar a defender o Cruzeiro na próxima quarta-feira (2), contra o Internacional, no Mineirão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro de 39 anos será uma opção para a equipe após a suspensão de Otávio pelo acúmulo de cartões amarelos.
O último jogo de Cássio foi em 11 de março, contra o Flamengo, no Maracanã. Na ocasião, ele sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho, passou por cirurgia e iniciou o processo de recuperação.
Durante a ausência do veterano, Otávio ganhou espaço e se firmou como titular do Cruzeiro. Cássio não atua no Mineirão desde 8 de março, quando disputou a final do Campeonato Mineiro.
O reencontro com o Internacional também traz lembranças da passagem do goleiro pelo Corinthians. Na última rodada do Brasileirão de 2020, ele fez defesas importantes no empate por 0 a 0 no Beira-Rio, resultado que impediu o título do time gaúcho.
O Internacional chega à rodada na 18ª posição, com 38 pontos, e luta contra o rebaixamento. A partida entre Cruzeiro e Inter está marcada para as 21h30, no Mineirão.
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