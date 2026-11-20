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O astro uruguaio Fede Valverde chegou a um acordo para renovar seu contrato com o Real Madrid. O vínculo atual, que o ligava ao clube até 2029, será estendido e passará a valer até 2031.

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Segundo o jornal AS, a medida confirma o empenho do Real Madrid em manter Fede Valverde, de 28 anos.

Valverde tinha 18 anos quando chegou ao clube merengue, vindo do Peñarol como uma grande promessa.

O acordo chega como recompensa por sua trajetória, seu nível de atuação, sua evolução e sua capacidade de brilhar em diferentes posições, aspectos muito valorizados dentro do clube.

Ele também reflete um grande comprometimento por parte do jogador, que, deixando de lado algumas situações do passado, mostrou capacidade de se adaptar com naturalidade à lateral direita, quando o técnico José Mourinho entende que escalá-lo nessa posição dá mais impulso à equipe e potencializa o desempenho dos companheiros.

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Por isso, o acordo não se limita à extensão do vínculo, mas inclui aspectos mais importantes e essenciais.

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A parte financeira também recebe grande atenção, já que Valverde passará a ser um dos jogadores mais bem pagos do elenco.

O Real Madrid já anunciou as duas primeiras renovações, de Arda Güler e Aurélien Tchouaméni, enquanto as demais seguem em preparação. Como o AS já havia informado em reportagens anteriores, trata-se de Jude Bellingham, Thibaut Courtois e Brahim Díaz.

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Todos esses acordos possivelmente já estão fechados, faltando apenas os retoques finais que os tornem oficiais. É o caso também de Fede Valverde, cuja renovação não deve demorar a ser anunciada. Esse é o plano traçado.

É mais uma peça para consolidar as bases de uma equipe cada vez mais forte e estável, com um presente em curva ascendente e um futuro garantido. Valverde será um dos pilares centrais desse futuro, papel que já desempenha há anos.

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Fede Valverde é o quarto jogador mais utilizado sob o comando de Mourinho, com um total de 1.184 minutos.

O treinador português não se preocupa tanto com a posição em que o uruguaio joga, mas sim com sua identidade e com o que ele oferece em campo.

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Mourinho afirmou: "Vejo Valverde como um jogador extremamente importante para a equipe. O fato de ser o capitão do Real Madrid faz com que ele olhe para quem está ao seu redor de uma maneira diferente".

E continuou: "Quando você é capitão, precisa ser diferente do que era antes de se tornar capitão; a responsabilidade é diferente. E acredito que essa responsabilidade o fará jogar na lateral esquerda, se for necessário".

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Essas foram as palavras de Mourinho antes do duelo contra o AEK Atenas, num momento em que a escalação de Valverde na lateral começava a deixar de ser uma exceção para se tornar algo habitual nos grandes jogos.

Das declarações de Mourinho para as palavras do próprio Fede Valverde. Talvez a melhor expressão de seus sentimentos seja esta: "Gosto da forma como o treinador lida conosco e de como lida comigo. Como capitão, tento dar o meu melhor para que meus companheiros estejam bem, assim como a comissão técnica".

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Valverde passou a estar presente quase sempre entre os jogadores escolhidos para falar com a imprensa, e isso não é por acaso.

Os elogios ao treinador português também não são coincidência. Existe sintonia entre os dois, assim como houve entendimento entre o jogador e o Real Madrid durante as negociações da renovação.

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Valverde sente o apoio de Mourinho, e o treinador português valoriza seu comprometimento. Isso fica evidente publicamente, mas também existe nos bastidores do clube.

Seja no meio-campo, onde atuou em 11 das 15 partidas, seja pelo lado direito, onde disputou os outros quatro jogos e onde vem se firmando cada vez mais, ele segue sempre presente em campo.

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Os três gols de Valverde nesta temporada só são superados por Kylian Mbappé, que marcou 17, Jude Bellingham, com cinco, e Diomande e Arda Güler, com quatro cada. Vale destacar que todos os gols de Valverde foram decisivos e contribuíram para três vitórias.