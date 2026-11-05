Após o reconhecimento do pênalti de Mbappé, a Premier League admite erros de arbitragem decisivos

Mal a polêmica em torno do pênalti marcado a favor de Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, na partida contra o Racing Santander havia terminado, e já surgiam novas admissões de arbitragem vindas da Inglaterra sobre erros determinantes em uma das partidas da Premier League.

O comitê técnico de arbitragem da Espanha havia reconhecido que o pênalti marcado a favor de Mbappé durante a partida contra o Racing Santander não era válido, pela décima primeira rodada do Campeonato Espanhol, que terminou com a vitória do Real Madrid por 3 a 0.

O comitê técnico de arbitragem admitiu a ocorrência de um grave erro de arbitragem, após confirmar que o contato entre Mbappé e o zagueiro Mateo Prati não justificava a marcação do pênalti.

Expulsão de Palmer

E, na Inglaterra, a comissão de incidentes-chave de arbitragem da Premier League concluiu que Cole Palmer, jogador do Chelsea, merecia receber um cartão vermelho direto durante a derrota de sua equipe para o Tottenham Hotspur por 2 a 0, no clássico de Londres disputado no último dia 24 de outubro, pela oitava rodada.

O árbitro Chris Kavanagh havia mostrado o cartão amarelo a Palmer aos 70 minutos, após ele empurrar o meio-campista do Tottenham Mateus Fernandes, antes de o jogador inglês receber posteriormente um segundo cartão amarelo e ser expulso na sequência de uma entrada contra Conor Gallagher.

Mas a comissão, composta por 5 membros, votou por 3 a 2 a favor de considerar a primeira entrada de Palmer contra Fernandes passível de expulsão direta, após a maioria entender que o jogador acertou deliberadamente a cabeça do adversário, e que sua atitude foi desnecessária, perigosa e com força excessiva.

A decisão da comissão, divulgada pela Premier League, afirmou: "A maioria entendeu que a atitude de Palmer em relação a Fernandes envolveu um contato claro com a cabeça, foi desnecessária, perigosa e executada com força excessiva".

Ainda assim, a comissão foi unânime quanto ao acerto da decisão do árbitro de vídeo John Brooks de não intervir, por considerar que a decisão de Kavanagh de marcar o cartão amarelo não foi um "erro claro e grave" que justificasse a intervenção da tecnologia de vídeo.

A comissão também endossou, por maioria de 4 a 1, a decisão do árbitro de mostrar o segundo cartão amarelo a Palmer aos 80 minutos.

Palmer já havia cumprido a suspensão de uma partida, após desfalcar o Chelsea na derrota para o Liverpool na Copa da Liga, mas a marcação do primeiro lance como expulsão direta significaria sua suspensão por três partidas, e, consequentemente, sua ausência da vitória sobre o Manchester United por 2 a 0, na qual ele marcou de pênalti, além da partida da equipe contra o Sunderland na próxima rodada.

Pênalti do Tottenham

Em outro lance da mesma partida, a comissão entendeu, por maioria de 3 a 2, que o Tottenham merecia um pênalti aos 85 minutos, após uma falta cometida por Moisés Caicedo contra Dominic Solanke, mas também endossou a decisão do árbitro de vídeo de não intervir, pelo mesmo placar.

A maioria considerou que "Caicedo segurava Solanke continuamente, enquanto estava longe da bola, o que afetou a capacidade do adversário de avançar".

Com isso, o Tottenham conquistou apenas sua segunda vitória sobre o Chelsea no campeonato em 36 anos, depois que Mike Penders marcou um gol contra aos 77 minutos, antes de Mathys Tel ampliar para 2 a 0 nos minutos finais.