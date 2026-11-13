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Gavi, estrela do Barcelona, sofre com a pouca participação nas partidas nesta temporada, sob o comando de seu técnico alemão Hansi Flick.

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O jornal Marca noticiou: "Apesar da pouca participação, nem o Barcelona nem Flick pensam na saída de Gavi, e o próprio jogador também não deseja partir".

Não há nenhuma crise em torno de Gavi, e isso é o que afirmam tanto as pessoas próximas ao jovem jogador quanto o Barcelona, apesar de ele jogar pouco e desejar ter um papel maior. No entanto, sua permanência na equipe catalã não está ameaçada no momento.

E isso não muda com o interesse de grandes clubes europeus na situação de Gavi e suas tentativas de se informar sobre sua posição, já que o jogador internacional vai continuar sua trajetória no Barcelona. Seu futuro não esteve sobre a mesa da direção esportiva, e o próprio jogador nunca pensou em deixar o clube catalão.

Gavi disputou 229 minutos distribuídos em 9 partidas por todas as competições nesta temporada, sendo 5 no Campeonato Espanhol e 4 na Liga dos Campeões da Europa, e começou como titular em apenas duas partidas.

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Gavi, meio-campista do Barça, paga o preço da forte concorrência no meio-campo da equipe catalã, pois, apesar de Hans Flick confiar nele e valorizar seu talento no futebol e sua personalidade, o técnico alemão raramente recorre a ele, tendo em vista que a dupla de volantes titular é formada por Pedri e Rodri.

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Em caso de ausência de Pedri ou Rodri, Marc Bernal é a primeira opção alternativa, como aconteceu no confronto da última rodada contra o Atlético de Madrid.

Gavi, que passou pelas categorias de base do Real Betis, havia ingressado na academia La Masia em 2015.

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Gavi também pode atuar na posição de armador, mas essa posição vem sendo ocupada durante os primeiros meses da temporada por Fermín López e Dani Olmo. Já na ponta esquerda, se revezam Anthony Gordon e Karim Adeyemi.

Mas essa situação não ameaça a permanência de Gavi, de 22 anos, no estádio Spotify Camp Nou. Nem o Barcelona, nem Flick, nem o próprio jogador, que disputou 175 partidas com a camisa da equipe catalã, pensam em mudar de ares e partir.

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Isso acontece apesar do que relatam os informes na Itália e na Alemanha sobre o interesse de vários clubes na contratação de Gavi, entre eles Napoli e Bayern de Munique.

Gavi não se sente satisfeito com seu papel atual, mas confia em sua capacidade de conquistar mais minutos de jogo com o avançar da temporada. Flick, por sua vez, espera lhe dar essa oportunidade, pois a tabela de partidas no próximo período será extremamente desgastante e sobrecarregada, o que o faz confiar em sua capacidade de promover mais rodízio entre seus jogadores.

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O técnico alemão também elogia a personalidade de seu jovem jogador, que não se rende nem joga a toalha apesar de sua situação atual. Sua motivação, assim como seu espírito de companheirismo, estão no mais alto nível.

A escassez de oportunidades que Gavi vem tendo não afetou sua estreita relação com o técnico alemão. Gavi admitiu que Flick é como um pai para ele, algo que ficou evidente no abraço que os uniu no fim da semana passada, após o Barcelona assegurar sua vitória sobre o Atlético de Madrid no estádio Metropolitano.