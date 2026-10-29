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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduzido por

Após o hat-trick: o polêmico gol reacende o debate sobre a marca dos mil de Cristiano Ronaldo!

Al-Nassr x Al-Kholood
Al-Nassr
Al-Kholood
Campeonato Saudita
C. Ronaldo
Arábia Saudita
Portugal

O que aconteceu?

O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, acendeu sua corrida rumo ao gol de número 1000 na carreira, depois de marcar três vezes contra o Al-Khaleej, na noite de quinta-feira, pela décima segunda rodada do Campeonato Saudita de Profissionais, a Roshn Saudi League, em mais uma noite que reforçou seus números goleadores e trouxe de volta à tona a polêmica em torno de um de seus últimos gols.

Leia também: Vídeo: após 908 dias, Ronaldo vence a maldição do impedimento e marca mais um hat-trick

Considerando o gol polêmico na partida contra o Al-Faisaly, o saldo de Ronaldo chegou a 885 gols na carreira, deixando-o a apenas 15 gols de alcançar a marca dos mil, mas esse número ainda é motivo de divergência entre algumas fontes estatísticas que não contabilizaram esse mesmo gol em seu saldo.

O gol contra o Al-Faisaly: o ponto de divergência nas contas de Ronaldo

Os detalhes da polêmica remetem ao confronto entre Al-Nassr e Al-Faisaly, que terminou com vitória do Al-Alami pelo placar de 3 a 1, quando Ronaldo marcou um gol que gerou questionamentos sobre sua atribuição, depois de a bola ter tocado em um dos jogadores do time adversário antes de entrar na rede, o que abriu o debate sobre o verdadeiro autor do gol.

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Apesar da polêmica, o relatório do árbitro e a liga da Roshn League contabilizaram o gol em nome de Ronaldo, somando-o ao seu saldo goleador oficial, conforme as informações divulgadas sobre o episódio, enquanto algumas fontes continuaram a não contabilizá-lo, o que levou a uma divergência no total de gols do craque português.

15 gols separam o Dom do sonho histórico

Com base na validação do gol nos registros da partida e da liga, o saldo de Ronaldo chega a 885 gols, precisando de apenas 15 gols para alcançar a marca dos mil, feito que o craque português almeja conquistar antes de encerrar sua carreira futebolística.

Já as fontes que não contabilizam o gol contra o Al-Faisaly colocam o saldo do capitão do Al-Nassr em 884 gols, o que significa que a distância restante até os mil é de 16 gols. Entre os dois números, a validação do gol nos registros oficiais da partida permanece um fator essencial para resolver a polêmica sobre o saldo de Ronaldo, que segue se aproximando de mais um feito histórico em sua carreira.

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