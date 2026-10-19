A partida entre Real Madrid e Sevilla, disputada na noite deste domingo, pelo Campeonato Espanhol, foi marcada por uma grande polêmica de arbitragem, protagonizada pelo episódio envolvendo o turco Arda Güler e Peque.

Aos 24 minutos de jogo, o jogador do Sevilla, Peque Fernández, puxou a camisa de Arda Güler durante um dos ataques, e o meio-campista turco reagiu com um movimento que incluiu uma cotovelada no adversário, fazendo com que o atleta do Sevilla caísse ao chão.

Não houve imagens claras que comprovassem se Güler realmente acertou o adversário com o cotovelo no rosto, o que levou o árbitro a não expulsar o jogador turco.





Em imagens captadas pelo canal "Movistar", após o apito final do primeiro tempo, Güler aparece se dirigindo ao vestiário enquanto conversava com Peque, com quem teve o incidente que gerou a polêmica.

O jogador turco deixou o campo muito irritado e ficou evidente que culpava Peque, acusando-o de ter exagerado o lance com o objetivo de influenciar o árbitro a expulsá-lo.