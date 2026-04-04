Após o desastre... um nome inesperado se aproxima da seleção italiana

O futebol italiano atravessa uma fase de transição complexa, após o grande choque representado pelo fracasso em se classificar para a Copa do Mundo, crise que abriu caminho para uma série de mudanças radicais nos bastidores da Federação.

A renúncia de Gabriele Gravina à presidência da Federação Italiana de Futebol foi confirmada, levando todo o sistema a uma fase de reestruturação abrangente, liderada pela crise na escolha da comissão técnica interina da seleção principal, enquanto se aguarda a nomeação de um técnico permanente para suceder a Gennaro Gattuso.

Com a aproximação de dois amistosos, antes das eleições para a presidência da Federação marcadas para 22 de junho em Roma, a Federação se vê diante de um verdadeiro dilema; ela precisa nomear um técnico para comandar a seleção temporariamente, apesar da ausência de um técnico oficial, além da necessidade de preparar a escolha do técnico permanente o mais rápido possível.

Getty Images

De acordo com a rede “Sport Mediaset”, a opção mais provável para assumir essa função temporária é Silvio Baldini, atual técnico da seleção sub-21, visto como uma solução prática para atravessar essa fase delicada com o mínimo de turbulências.

Essa medida lembra o cenário de 2018, quando a seleção italiana não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo sob o comando de Giampiero Ventura, levando Luigi Di Biagio a assumir a responsabilidade temporariamente em dois amistosos contra a Argentina e a Inglaterra, antes que se decidisse pela nomeação de Roberto Mancini como técnico permanente, em uma experiência que trouxe relativa estabilidade à seleção.

Hoje, após oito anos, parece que a história se repete, com a possibilidade de a mesma missão ser atribuída a Baldini, enquanto se aguarda o resultado das próximas eleições presidenciais, que representam o ponto de virada mais importante no caminho da reconstrução do futebol italiano.

Espera-se que as próximas semanas revelem os contornos do novo projeto da seleção, já que os traços da próxima fase serão definidos com base nos resultados das eleições de 22 de junho, às quais estarão ligadas todas as decisões decisivas, principalmente a escolha do técnico permanente capaz de devolver a “Azzurri” ao seu lugar natural no cenário mundial.

Getty Images