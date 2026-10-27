Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day TwoGetty Images Entertainment
Traduzido por

Após o comunicado de desculpas, uma medida urgente de Tebas para apagar o incêndio da crise de "Mbappé e a China"

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Super League
K. Mbappe
Espanha
China
França

"Esperamos que os acordos de cooperação entre nós tenham continuidade"

Javier Tebas, presidente da liga espanhola de futebol, a "LaLiga", deu um novo e urgente passo para resolver a crise envolvendo o craque do Real Madrid, Kylian Mbappé, que provocou uma onda de fúria na China.

Um vídeo que circulou nas redes sociais, no qual Mbappé aparece brincando sobre o falecido líder chinês Mao Tsé-Tung, provocou uma ampla onda de indignação na China, em meio a acusações de que ele teria ofendido os sentimentos nacionais e ultrapassado os limites aceitáveis no tratamento de símbolos históricos.

 A liga espanhola e seu presidente, Javier Tebas, apressaram-se a adotar uma postura firme, na tentativa de resolver a crise, especialmente após o anúncio da suspensão da transmissão das partidas do Campeonato Espanhol na China, o que representa uma grande perda financeira para a liga.

Tebas emitiu um comunicado no qual pediu desculpas à China pelo ocorrido, poucas horas após o estourar da crise.

E não parou por aí: Tebas anunciou na noite desta data que se reuniu com o embaixador chinês na Espanha, na tentativa de salvar a situação.

Tebas disse, por meio de sua conta no "X": reuni-me hoje com o embaixador chinês na Espanha para discutir a situação decorrente das declarações de Kylian Mbappé e buscar soluções para superar este incidente. Ao longo dos últimos anos, a liga espanhola de futebol trabalhou em estreita colaboração com as autoridades chinesas, os órgãos administrativos do futebol, as emissoras e as empresas para promover o crescimento e a popularidade do futebol espanhol na China, além de contribuir para o desenvolvimento do próprio futebol chinês por meio do intercâmbio de nossa experiência e de nossos recursos".

E prosseguiu: "Esperamos que os acordos de cooperação entre nós, em especial o acordo estratégico com a liga profissional chinesa de futebol, que se estende até 2029, e os acordos com o China Media Group (CMG), ao lado de outros projetos conjuntos, continuem alcançando sucesso e contribuindo para o crescimento do futebol chinês e para apresentar nossas competições a milhões de torcedores".

E completou: "Esta é uma relação construída sobre respeito mútuo, confiança e cooperação, e devemos preservá-la e fortalecê-la continuamente. Comprometemo-nos a continuar trabalhando juntos para garantir que um incidente isolado não coloque em risco o grande avanço que conquistamos, nem afete os milhões de torcedores chineses que acompanham nossas competições".

E Tebas concluiu: "A China é uma parceira estratégica da liga espanhola de futebol e continuará sendo".



GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google