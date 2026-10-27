Após o comunicado de desculpas, uma medida urgente de Tebas para apagar o incêndio da crise de "Mbappé e a China"

Javier Tebas, presidente da liga espanhola de futebol, a "LaLiga", deu um novo e urgente passo para resolver a crise envolvendo o craque do Real Madrid, Kylian Mbappé, que provocou uma onda de fúria na China.

Um vídeo que circulou nas redes sociais, no qual Mbappé aparece brincando sobre o falecido líder chinês Mao Tsé-Tung, provocou uma ampla onda de indignação na China, em meio a acusações de que ele teria ofendido os sentimentos nacionais e ultrapassado os limites aceitáveis no tratamento de símbolos históricos.

A liga espanhola e seu presidente, Javier Tebas, apressaram-se a adotar uma postura firme, na tentativa de resolver a crise, especialmente após o anúncio da suspensão da transmissão das partidas do Campeonato Espanhol na China, o que representa uma grande perda financeira para a liga.

Tebas emitiu um comunicado no qual pediu desculpas à China pelo ocorrido, poucas horas após o estourar da crise.

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E não parou por aí: Tebas anunciou na noite desta data que se reuniu com o embaixador chinês na Espanha, na tentativa de salvar a situação.

Tebas disse, por meio de sua conta no "X": reuni-me hoje com o embaixador chinês na Espanha para discutir a situação decorrente das declarações de Kylian Mbappé e buscar soluções para superar este incidente. Ao longo dos últimos anos, a liga espanhola de futebol trabalhou em estreita colaboração com as autoridades chinesas, os órgãos administrativos do futebol, as emissoras e as empresas para promover o crescimento e a popularidade do futebol espanhol na China, além de contribuir para o desenvolvimento do próprio futebol chinês por meio do intercâmbio de nossa experiência e de nossos recursos".

E prosseguiu: "Esperamos que os acordos de cooperação entre nós, em especial o acordo estratégico com a liga profissional chinesa de futebol, que se estende até 2029, e os acordos com o China Media Group (CMG), ao lado de outros projetos conjuntos, continuem alcançando sucesso e contribuindo para o crescimento do futebol chinês e para apresentar nossas competições a milhões de torcedores".

E completou: "Esta é uma relação construída sobre respeito mútuo, confiança e cooperação, e devemos preservá-la e fortalecê-la continuamente. Comprometemo-nos a continuar trabalhando juntos para garantir que um incidente isolado não coloque em risco o grande avanço que conquistamos, nem afete os milhões de torcedores chineses que acompanham nossas competições".

E Tebas concluiu: "A China é uma parceira estratégica da liga espanhola de futebol e continuará sendo".







