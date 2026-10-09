Após o choque do dérbi: Mourinho se mexe para salvar Vinícius e decifrar o meio-campo do Real Madrid

A comissão técnica do Real Madrid, comandada por José Mourinho, trabalha para reajustar suas ideias táticas durante a atual pausa para as datas FIFA, já que o grupo de trabalho definiu duas prioridades fundamentais para encarar a próxima etapa. A primeira consiste em estabelecer as bases capazes de devolver ao brasileiro Vinícius Júnior o brilho habitual, enquanto a segunda se concentra em ajustar alguns aspectos no meio-campo para garantir maior controle sobre o andamento das partidas em determinados momentos, além de conferir à equipe mais solidez e consistência na defesa.

Segundo o jornal espanhol "As", as reclamações de Mourinho contra a arbitragem após o clássico, apesar de totalmente legítimas devido à clareza das imagens, não foram para o técnico uma justificativa para o resultado negativo diante do Atlético de Madrid ou para as evidentes deficiências no desempenho. Isso porque prevalece um estado de autocrítica dentro dos bastidores da equipe, e a comissão técnica aproveitou a pausa, que se estende por cerca de três semanas, para refletir e ponderar sobre as mudanças que precisam ser adotadas.

A comissão técnica entende que Vinícius é uma peça fundamental e indispensável no sistema e, longe de questionar sua participação como titular, estudam-se os ajustes possíveis no estilo de jogo para devolver o fulgor ao astro brasileiro, que vive seu início de temporada mais amargo desde a pandemia de coronavírus, com apenas um gol marcado e três assistências nas primeiras oito partidas.

Em contrapartida, Mourinho demonstra confiança absoluta no jogador, que disputou 652 minutos, sendo o quarto jogador com mais tempo em campo, atrás de Valverde (654 minutos) e da dupla Courtois e Mbappé, que participaram de todos os minutos (720 minutos), lembrando que Vinícius chegou ao fundo do poço de seu nível no estádio Metropolitano e foi o jogador da equipe que menos tocou na bola, com 22 toques, até mesmo em comparação com os reservas Camavinga (24 toques) e Bernardo (26 toques), além de ter tentado apenas um drible bem-sucedido e completado somente oito passes.





Mourinho segue defendendo Vinícius ao repetir sua frase: "Quem dá tudo o que tem em campo não é obrigado a dar mais", manifestando sua satisfação com o comprometimento de 100% do jogador com as instruções defensivas. E, embora as mudanças na forma de jogar ainda não tenham aparecido na prática, elas podem se concretizar na dispensa do astro brasileiro do recuo constante até a posição de lateral para cobrir o flanco esquerdo, ficando essa tarefa a cargo de um dos jogadores do meio-campo.

A comissão técnica busca, ao mesmo tempo, definir os contornos do duplo volante para conferir ao meio-campo maior consistência, por ser o setor cujos elementos ainda não se estabilizaram, já que Mourinho insiste em aplicar um esquema tático (4-2-3-1) que lhe permite liberar Jude Bellingham na posição de armador, algo a que o talento inglês respondeu com maestria, marcando três gols em três partidas diante de Rayo Vallecano, Málaga e Espanyol, e dando duas assistências diante da Real Sociedad, sem assumir a responsabilidade de cobrir o flanco esquerdo, que Vinícius fecha atualmente.

Os dados técnicos lançam luz sobre a primeira temporada de Bellingham com o Real Madrid, quando o jogador inglês foi o eixo de uma transformação tática promovida por Ancelotti, que terminou com a conquista da dobradinha de LaLiga e da Liga dos Campeões da Europa. Na ausência de Mbappé naquela ocasião, o técnico italiano colocou Bellingham como armador atrás de Vinícius e Rodrygo, enquanto a equipe passava, no modo defensivo, a um esquema (4-4-2), com o astro inglês assumindo a cobertura do lado esquerdo.

Os resultados das partidas mostram que a participação de Valverde no duplo volante segue sendo uma opção indiscutível, o que levou a experimentar quatro duplas diferentes no meio-campo ao longo de oito partidas. A dupla Valverde e Bernardo Silva venceu todas as suas partidas, diante de Espanyol, Real Sociedad e Rayo Vallecano, enquanto a dupla Valverde e Camavinga obteve uma vitória fácil sobre o Málaga e uma derrota diante do Real Betis; a dupla Valverde e Trent foi uma opção forçada diante da Inter de Milão, ao passo que a parceria visada para o futuro entre Tchouaméni e Valverde conquistou uma vitória a duras penas diante do Elche e caiu de forma clara diante do Atlético de Madrid.