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imago-sport-1081999949.jpgZUMA Press Wire
Hussein Hamdy
Traduzido por

Após o choque de Paris, uma lição importante de Rodri e Raphinha para os craques do Barcelona

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Os bastidores do vestiário

Os jogadores do Barcelona receberam importantes lições de Rodri e Raphinha após a derrota diante do Paris Saint-Germain, em um confronto que evidenciou a importância da concentração e da boa tomada de decisões durante os grandes jogos, apesar de o otimismo continuar dentro do elenco quanto à sua capacidade de brigar por todos os títulos nesta temporada.

O jornal espanhol "Sport" destacou as reações dentro do vestiário do Barcelona após o confronto com o Paris Saint-Germain, e as lições que os jogadores tiraram da derrota.

Vale lembrar que o Barcelona vinha de uma série de resultados de destaque em termos ofensivos, e apresentou bons níveis técnicos que faziam o time parecer imparável aos olhos de todos.

Os jogadores do time sabiam que o confronto com o Paris Saint-Germain seria o primeiro grande teste real deles nesta temporada, e, apesar da derrota na partida, as impressões dentro do elenco continuam positivas em diversos aspectos.

Após o fim da partida, Raphinha fez um discurso diante dos companheiros, com o objetivo de tirar lições e ensinamentos da derrota, e, em seguida, Rodri falou aos seus colegas, afirmando que, se é inevitável cometer erros, é melhor que isso aconteça nesta fase da temporada, para que o time possa aprender com eles.

Rodri, vencedor da Bola de Ouro espanhola e a grande contratação desta temporada, fez questão de ressaltar com entusiasmo especial que a concentração e a tomada de decisões adequadas em cada lance representam fatores decisivos para definir os grandes jogos, que o time disputa diante dos melhores clubes do mundo.

A comissão técnica liderada por Hansi Flick, ao lado dos jogadores mais experientes do elenco, concorda que o Barcelona perdeu a partida por causa do mau trato de algumas situações e da falta de tomada de decisões adequadas em momentos decisivos.

Apesar da derrota, o clima dentro do time continua positivo, e os jogadores parecem mais unidos do que nunca, confiando na sua capacidade de brigar por todos os títulos, desde que evitem repetir esses erros pontuais nas próximas partidas.

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