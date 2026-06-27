Após o choque da Copa do Mundo... Há uma tendência para demitir Donis e nomear Ronaldo como salvador

A Federação Saudita de Futebol começou a tomar medidas para reorganizar a seleção principal, após a decepcionante eliminação da Copa do Mundo de 2026, em meio a uma forte tendência de encerrar a passagem do técnico grego Georgios Donis e buscar um novo técnico para comandar a “Verdes” na próxima fase.

A seleção saudita foi eliminada da Copa do Mundo ainda na fase de grupos, após somar apenas um ponto em três partidas — um empate com o Uruguai e outro com Cabo Verde, além de uma derrota pesada para a Espanha —, o que intensificou as críticas à comissão técnica e às suas escolhas ao longo do torneio.

De acordo com o que foi divulgado pelo jornal saudita “Al-Riyadiah”, a Federação Saudita está avaliando a demissão de Donis de seu cargo, após o fracasso na Copa do Mundo, e colocou o português Jorge Jesus, juntamente com outro técnico português cuja identidade não foi revelada, na lista de candidatos para assumir o comando da seleção.

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Jesus é um dos nomes mais cotados, após ter conseguido, em sua última passagem pelo Al-Nassr, levar o time ao título do Campeonato Saudita Roshen na última temporada, realizando assim o sonho do capitão Cristiano Ronaldo de adicionar o título do campeonato ao seu palmarés com o “Al-Alamy”, antes de deixar o cargo posteriormente.

O técnico português possui longa experiência no futebol saudita, tendo já treinado vários clubes, além de passagens bem-sucedidas em Portugal e no Brasil, o que o torna um dos principais candidatos a comandar a “Selecção Verde” na próxima fase.

Espera-se que a Federação Saudita defina sua posição definitiva nos próximos dias, tendo em vista o desejo dos dirigentes do futebol saudita de iniciar um novo projeto que traga a seleção de volta à competitividade, após a participação decepcionante na Copa do Mundo de 2026, que gerou amplas demandas da torcida por mudanças técnicas abrangentes.