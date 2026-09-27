Após o início perfeito de Mark van Bommel com a seleção belga, a França não terá mais um confronto fácil pela frente, já que a Bélgica entra em seu aguardado duelo com Zinedine Zidane com a moral elevada, depois de ter derrotado a Itália por 2 a 0 na estreia de sua caminhada na Liga das Nações da Europa.

A seleção francesa se prepara para enfrentar a Bélgica amanhã, segunda-feira, na segunda partida dos Bleus sob o comando de Zidane, que iniciou sua missão com uma difícil vitória sobre a Turquia por 1 a 0, gol marcado por Kylian Mbappé antes de deixar o campo lesionado.

Apesar de estar ciente de que a Bélgica não terá a mesma posse de bola diante da França, Van Bommel reforçou que manterá seu estilo e suas ideias, garantindo que sua equipe tentará impor sua personalidade na partida, aproveitando a confiança adquirida após a vitória sobre a Itália.

O treinador holandês afirmou, em declarações reproduzidas pelo site francês "Foot Mercato", que sua equipe quer demonstrar a mesma empolgação que apresentou em Roma, com alguns ajustes táticos impostos pela diferença do adversário.

Van Bommel possui um conhecimento prévio de Zidane, depois de terem sido companheiros nos gramados do Campeonato Espanhol nas temporadas de 2005 e 2006, antes de se reencontrarem agora nas linhas técnicas das seleções da Bélgica e da França.









Por sua vez, Timothy Castagne afirmou que a seleção belga não encara a partida como um confronto de vingança, mas que deseja dar continuidade ao embalo criado pela vitória sobre a Itália.

A partida ganha uma importância especial para a Bélgica, que não conseguiu vencer a França nos últimos cinco confrontos entre as seleções, o que torna o duelo um verdadeiro teste para o novo projeto de Van Bommel.

A Bélgica vive um clima de otimismo após a vitória sobre a Itália, enquanto a imprensa local avalia que o confronto com a França será o primeiro teste real do treinador holandês, e uma oportunidade de comprovar a capacidade da Bélgica de competir com os grandes da Europa.









Por outro lado, a seleção francesa entra na partida com confiança após sua primeira vitória sob o comando de Zidane, mas sentirá a falta de Mbappé, que deixou a concentração dos Bleus por causa da lesão.

Apesar da ausência do capitão da França, a Bélgica tem contas complexas a fazer, diante da presença de nomes capazes de fazer a diferença, à frente deles Kevin De Bruyne e Mika Godts, autor do gol que abriu o placar diante da Itália.

Assim, o confronto de segunda-feira se transforma em um teste precoce para o projeto de Zidane com a França e, ao mesmo tempo, em uma oportunidade para Van Bommel escrever um início ainda mais empolgante com a Bélgica, depois de ter conseguido derrotar a Itália em sua primeira aparição.





UEFA Nations League A Grp. 1 Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Bélgica BÉL 1 1 0 0 2 0 +2 3 V 2 França FRA 1 1 0 0 1 0 +1 3 V 3 Turquia TUR 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 4 Itália ITÁ 1 0 0 1 0 2 -2 0 D Championship Playoff Play-off do Rebaixamento Rebaixamento



