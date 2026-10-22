Após o adiamento: anunciada a nova data da partida entre Al-Ahly e Al-Khaleej

A Liga Profissional Saudita Roshn anunciou a nova data para a partida entre Al-Ahli e Al-Khaleej, válida pela 11ª rodada, que estava marcada para esta quinta-feira à noite no estádio Al-Inma, na cidade de Jeddah.
A liga afirmou, em comunicado em seu site oficial, nesta noite, que decidiu adiar a partida entre Al-Ahli e Al-Khaleej "por motivos logísticos".
Acrescentou que o jogo será realizado amanhã, sexta-feira, na Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jeddah, às 21h no horário de Meca.
A liga ressaltou que levou em consideração, ao definir a nova data, o período mínimo de descanso entre as partidas, além das exigências operacionais e organizacionais relacionadas à realização do jogo.
Dessa forma, o dia de amanhã terá a realização de 4 partidas dos grandes clubes do Campeonato Roshn pela mesma rodada: o Al-Nassr enfrenta o Al-Faisaly às 16h30, o Al-Ittihad joga contra o Al-Diriyah às 18h30, enquanto duas partidas acontecem às 21h, com o encontro entre Al-Hilal e Al-Qadsiah, e Al-Ahli e Al-Khaleej.
O jornalista saudita Sami Al-Qadi havia revelado anteriormente que ficou decidido adiar a partida devido às condições dos voos, uma vez que o Al-Khaleej não conseguiu deixar o aeroporto de Dammam a caminho de Jeddah.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|10
|8
|1
|1
|24
|9
|+15
|25
V
V
V
E
V
|2
|9
|8
|0
|1
|27
|7
|+20
|24
V
V
V
D
V
|3
|9
|7
|1
|1
|20
|7
|+13
|22
V
V
E
V
D
|4
|9
|6
|2
|1
|18
|10
|+8
|20
V
D
V
V
V
|5
|9
|6
|0
|3
|23
|12
|+11
|18
V
V
V
D
V
|6
|10
|5
|1
|4
|14
|9
|+5
|16
D
D
E
V
V
|7
|10
|4
|3
|3
|9
|9
|0
|15
V
E
D
E
V
|8
|10
|4
|3
|3
|14
|16
|-2
|15
D
V
E
E
E
|9
|9
|3
|3
|3
|14
|18
|-4
|12
D
D
D
V
E
|10
|10
|2
|6
|2
|9
|13
|-4
|12
V
V
E
E
E
|11
|10
|2
|3
|5
|10
|14
|-4
|9
D
D
E
D
V
|12
|9
|2
|3
|4
|9
|18
|-9
|9
D
E
V
E
D
|13
|9
|1
|5
|3
|11
|13
|-2
|8
E
V
E
D
D
|14
|9
|1
|4
|4
|10
|17
|-7
|7
E
V
D
E
E
|15
|10
|1
|4
|5
|10
|17
|-7
|7
D
D
E
E
D
|16
|10
|1
|3
|6
|9
|20
|-11
|6
D
V
D
D
D
|17
|10
|0
|4
|6
|4
|17
|-13
|4
D
E
D
D
D
|18
|8
|0
|2
|6
|6
|15
|-9
|2
D
E
D
D
D