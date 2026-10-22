Após o adiamento: anunciada a nova data da partida entre Al-Ahly e Al-Khaleej

A Liga Profissional Saudita Roshn anunciou a nova data para a partida entre Al-Ahli e Al-Khaleej, válida pela 11ª rodada, que estava marcada para esta quinta-feira à noite no estádio Al-Inma, na cidade de Jeddah.

A liga afirmou, em comunicado em seu site oficial, nesta noite, que decidiu adiar a partida entre Al-Ahli e Al-Khaleej "por motivos logísticos".

Acrescentou que o jogo será realizado amanhã, sexta-feira, na Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jeddah, às 21h no horário de Meca.

A liga ressaltou que levou em consideração, ao definir a nova data, o período mínimo de descanso entre as partidas, além das exigências operacionais e organizacionais relacionadas à realização do jogo.

Próximas partidas AHL Campeonato Saudita 14:00 ALK

Dessa forma, o dia de amanhã terá a realização de 4 partidas dos grandes clubes do Campeonato Roshn pela mesma rodada: o Al-Nassr enfrenta o Al-Faisaly às 16h30, o Al-Ittihad joga contra o Al-Diriyah às 18h30, enquanto duas partidas acontecem às 21h, com o encontro entre Al-Hilal e Al-Qadsiah, e Al-Ahli e Al-Khaleej.

O jornalista saudita Sami Al-Qadi havia revelado anteriormente que ficou decidido adiar a partida devido às condições dos voos, uma vez que o Al-Khaleej não conseguiu deixar o aeroporto de Dammam a caminho de Jeddah.







