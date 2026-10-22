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Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduzido por

Após o adiamento: anunciada a nova data da partida entre Al-Ahly e Al-Khaleej

Al-Ahli x Al-Khaleej
Al-Ahli
Al-Khaleej
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

4 jogos dos grandes da Arábia Saudita em um único dia

A Liga Profissional Saudita Roshn anunciou a nova data para a partida entre Al-Ahli e Al-Khaleej, válida pela 11ª rodada, que estava marcada para esta quinta-feira à noite no estádio Al-Inma, na cidade de Jeddah.

A liga afirmou, em comunicado em seu site oficial, nesta noite, que decidiu adiar a partida entre Al-Ahli e Al-Khaleej "por motivos logísticos".

Acrescentou que o jogo será realizado amanhã, sexta-feira, na Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jeddah, às 21h no horário de Meca.

A liga ressaltou que levou em consideração, ao definir a nova data, o período mínimo de descanso entre as partidas, além das exigências operacionais e organizacionais relacionadas à realização do jogo.

Dessa forma, o dia de amanhã terá a realização de 4 partidas dos grandes clubes do Campeonato Roshn pela mesma rodada: o Al-Nassr enfrenta o Al-Faisaly às 16h30, o Al-Ittihad joga contra o Al-Diriyah às 18h30, enquanto duas partidas acontecem às 21h, com o encontro entre Al-Hilal e Al-Qadsiah, e Al-Ahli e Al-Khaleej.

O jornalista saudita Sami Al-Qadi havia revelado anteriormente que ficou decidido adiar a partida devido às condições dos voos, uma vez que o Al-Khaleej não conseguiu deixar o aeroporto de Dammam a caminho de Jeddah.


#JVEDGPGCSGPSequência
1
Al QadsiahAl QadsiahALQ
10811249+1525
V
V
V
E
V
2
Al HilalAl HilalHIL
9801277+2024
V
V
V
D
V
3
Al-NassrAl-NassrALN
9711207+1322
V
V
E
V
D
4
Al-IttihadAl-IttihadITT
96211810+820
V
D
V
V
V
5
Al-AhliAl-AhliAHL
96032312+1118
V
V
V
D
V
6
Neom SCNeom SCNEO
10514149+516
D
D
E
V
V
7
Al DiriyahAl DiriyahDIR
1043399015
V
E
D
E
V
8
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
104331416-215
D
V
E
E
E
9
Al-KholoodAl-KholoodALK
93331418-412
D
D
D
V
E
10
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
10262913-412
V
V
E
E
E
11
Al HazemAl HazemALH
102351014-49
D
D
E
D
V
12
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
9234918-99
D
E
V
E
D
13
Al-ShababAl-ShababALS
91531113-28
E
V
E
D
D
14
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
91441017-77
E
V
D
E
E
15
Al-FayhaAl-FayhaALF
101451017-77
D
D
E
E
D
16
Al FatehAl FatehALF
10136920-116
D
V
D
D
D
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
10046417-134
D
E
D
D
D
18
AbhaAbhaABH
8026615-92
D
E
D
D
D
AFC Champions League
Rebaixamento


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