O Real Madrid está tentando acelerar as negociações para renovar o contrato do seu jogador brasileiro Vinícius Júnior, após a eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo nas oitavas de final.

O jornal “Sport” informou que o técnico português José Mourinho pediu para participar das negociações de renovação com Vinícius, cujo contrato vence no verão de 2027.

Mourinho está empenhado em evitar que o futuro de Vinícius se transforme em uma crise, já que o fato de o jogador brasileiro entrar em seu último ano de contrato sem que um acordo tenha sido alcançado torna a situação mais complicada.

A posição de Vinícius continua clara: ele quer continuar no Real Madrid, mas não a qualquer preço; ele exige que seu valor seja reconhecido, não apenas como jogador, mas também como um importante ativo de investimento para o clube.

O jornal “Sport” destacou: “O Real Madrid acredita que as duas partes acabarão chegando a um acordo, mas Vinícius está incomodado com alguns vazamentos na mídia que falam de um acordo iminente, enquanto as negociações continuam no mesmo ponto em que estavam antes da Copa do Mundo”.

Por esse motivo, Mourinho decidiu intervir diretamente, entrando em contato pessoalmente com o jogador na tentativa de impedir que a questão se transforme em uma longa série de polêmicas.

A filosofia do técnico português baseia-se em uma ideia clara: há espaço para todos em sua equipe. Ele está ciente de que conta com alguns dos melhores jogadores do mundo e que sua missão consiste em organizar essas peças da maneira correta, para evitar os erros observados na temporada passada.

A polêmica em torno dos astros do Real Madrid ultrapassou os limites do campo, com discussões que se prolongaram durante as passagens de Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa, chegando-se a falar da existência de facções e divisões dentro da equipe — algo que Mourinho não pretende permitir que se repita, mas busca resolver com calma e flexibilidade.

Enquanto as discussões ainda giram em torno dos números — seja em relação ao salário ou ao bônus de renovação oferecido pelo Real Madrid —, Mourinho quer levar o diálogo para o plano pessoal, por meio de um encontro direto com Vinícius, para convencê-lo de que será um dos pilares principais de um projeto que precisa voltar ao pódio para garantir sua sustentabilidade.