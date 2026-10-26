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FK Crvena Zvezda v FC Barcelona - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4Getty Images Sport
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Após noite dolorosa diante do Real, Fermín e Gavi lançam o desafio com duas mensagens incendiárias!

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
F. Lopez
Gavi
Espanha

Golpe doloroso para o Barça

A dupla do Barcelona, Fermín López e Gavi, fez questão de enviar mensagens de apoio e confiança à torcida do clube após a derrota para o Real Madrid no Clássico, reafirmando o compromisso com a equipe e a crença na capacidade do time de superar esse momento difícil, diante da continuidade da disputa e do longo caminho que ainda resta na temporada.

O meio-campista do time catalão, Fermín López, disse em uma mensagem à torcida: "Hoje, mais do que nunca, viva o Barcelona! Confiem neste time, torcedores do Barcelona. O caminho ainda é longo, e tudo vai voltar aos eixos".

Por sua vez, Gavi expressou uma postura semelhante, reafirmando seu compromisso com o Barcelona e sua disposição para continuar lutando com a camisa do time, ao escrever: "Esta é uma longa jornada! Estou com o meu time até o fim, sempre!".

A mensagem do meio-campista reflete sua determinação em ficar ao lado dos companheiros após a derrota, em um momento em que a equipe precisa recuperar a confiança e a concentração para dar sequência à sua caminhada nas diferentes competições.

E, enquanto os reflexos da derrota para o Real Madrid ainda estão presentes, a dupla parece ter optado por enviar uma mensagem clara de que o vínculo com o clube não muda com a queda nos resultados, e que o caminho segue aberto para o Barcelona se recuperar e voltar a disputar com força.

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