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Após Mbappé e Konaté, novo jogador deixa a concentração da França

França x Itália
França
Itália
Liga das Nações A
França x Bélgica
Bélgica
D. Upamecano
França
Itália
Bélgica

Zidane perde mais um jogador

Dayot Upamecano, zagueiro da seleção da França e do Bayern de Munique, deixou a concentração dos "Bleus" e retornou à Alemanha, após ser suspenso para o confronto contra a Bélgica, marcado para a próxima segunda-feira.

Upamecano recebeu um cartão vermelho durante o confronto entre França e Itália, realizado na última sexta-feira, que terminou com empate por 1 a 1, depois de receber o segundo cartão amarelo, ficando assim desfalcado para a próxima partida diante da Bélgica.

O zagueiro do Bayern de Munique havia feito uma atuação de destaque durante 80 minutos do jogo, antes de viver momentos difíceis no fim da partida em razão de sua expulsão.

Upamecano retornou à sede da seleção francesa em Clairefontaine na companhia de seus companheiros no fim da noite de sexta-feira, antes de a direção da seleção decidir colocá-lo à disposição de seu clube, tendo em vista sua suspensão e a impossibilidade de participar do confronto contra a Bélgica, segundo um comunicado oficial.

Isso ocorre depois que Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté, dupla do Real Madrid, saíram da lista da seleção francesa durante a atual concentração, por causa de lesão.

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