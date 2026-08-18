Após longa espera, a Premier League quebra o silêncio sobre o caso do Manchester City

Richard Masters, presidente-executivo da Premier League, admitiu que o veredicto no caso das acusações financeiras dirigidas ao Manchester City "levou mais tempo do que o esperado", ao mesmo tempo em que reafirmou seu total compromisso com o sigilo dos procedimentos adotados até que se chegue a uma decisão final.

As raízes do caso remontam a três anos atrás, quando a associação da Premier League apresentou acusações contra o clube inglês por violação das regras do fair play financeiro ao longo de nove temporadas, especificamente no período compreendido entre 2009 e 2018 — período em que a equipe foi campeã do Campeonato Inglês em três oportunidades. Por sua vez, a diretoria do Manchester City manteve a negativa categórica de todas essas acusações e recusou ter cometido qualquer irregularidade.

As acusações dirigidas ao clube resumem-se à não apresentação de informações financeiras precisas à associação ao longo desses nove anos, além da falta de cooperação com as investigações realizadas sobre suas finanças. Apesar de ambas as partes terem se submetido a sessões de audiência que se estenderam por 12 semanas diante de uma comissão independente composta por três membros, entre setembro e dezembro de 2024, ainda não se chegou a uma decisão definitiva após quase dois anos daquelas sessões.

Em resposta a uma pergunta sobre as últimas novidades do caso durante o evento de lançamento da nova temporada da Premier League (2026-2027), Masters afirmou, em declarações à rede "Sky News": "Não há nada que eu possa acrescentar neste momento; nossas regras são absolutamente claras a esse respeito, e devo manter tudo em sigilo até que estejamos prontos para emitir a decisão e anunciá-la com toda a clareza".

E acrescentou o presidente-executivo, esclarecendo: "Não posso fornecer nenhuma atualização quanto ao prazo ou ao andamento dos procedimentos; o único caminho disponível para nós é deixar o processo legal seguir seu curso natural. Compreendo perfeitamente a frustração existente, pois de fato a questão levou mais tempo do que o esperado".

Sobre se ele se sentia irritado com a longa duração das deliberações, Masters negou, dizendo: "Claro que não. Já declarei anteriormente que a comissão precisa de tempo e do espaço suficiente para realizar seu trabalho. E, no fim das contas, o papel da associação da Premier League limita-se a apresentar as acusações, quando houver provas suficientes, diante de uma comissão independente, para permitir que ela estabeleça a verdade — algo que não deve ser restringido pelo prazo que levar para se chegar a essa verdade".