Os exames preliminares aos quais foi submetido Fede Valverde, craque do Real Madrid, descartaram que ele tenha sofrido uma lesão grave após o confronto do Clásico contra o Barcelona.

Isso aconteceu apesar de Valverde sentir dores na parte posterior da coxa, que o obrigaram a deixar o campo.

O Real Madrid conquistou a vitória no Clásico, no estádio Spotify Camp Nou, mas a possibilidade de Valverde ter se lesionado foi o único ponto negativo na visita do time merengue ao Barcelona.

José Mourinho, treinador da equipe, admitiu, durante a coletiva de imprensa, que o jogador uruguaio atuou por mais de 40 minutos com a lesão, antes de ser substituído por Dumfries.

Segundo informou o jornal britânico "The Athletic", os exames preliminares aos quais Valverde foi submetido na cidade esportiva de Valdebebas revelaram que ele não sofreu nenhuma lesão grave.

Ainda assim, o jogador disputou os últimos quarenta minutos sentindo dores na parte posterior da coxa, após um lance durante o Clásico.

O plano do treinador português é acompanhar a evolução do quadro de Valverde ao longo dos próximos dias, poupando-o diante do Racing Santander, na próxima partida da equipe pelo Campeonato, caso ele não recupere 100% de sua condição plena.

Contar com Valverde na posição de lateral-direito deu a Mourinho a melhor versão de sua equipe, já que essa opção lhe permite escalar Arda Güler no time titular, além de reforçar as capacidades mentais e técnicas do meio-campo.

Por esse motivo, a comissão técnica acompanha a evolução do quadro do jogador uruguaio com atenção especial.

A importância de Valverde não se limita ao que ele oferece com a bola; suas capacidades físicas e sua movimentação constante pela ala direita deram à equipe um equilíbrio que ela não havia conseguido alcançar nos períodos anteriores.

Caso Valverde não se recupere de forma que lhe permita participar diante do Racing Santander, Mourinho terá de rever a maneira de jogar.

Denzel Dumfries parece a opção mais lógica para substituí-lo, depois de já ter entrado em seu lugar durante o Clásico.

Mas apostar em um lateral-direito tradicional privaria o treinador português de um jogador a mais no meio-campo, opção que comprovou sua eficácia nas últimas partidas.

O Real Madrid prefere não arriscar com o quadro de Valverde, diante dos difíceis compromissos que se aproximam, com a disputa pelos títulos do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões da Europa ainda em aberto, além da posição de destaque do jogador dentro do vestiário da equipe.

A intenção do clube é administrar os minutos de participação de Valverde e poupá-lo quando necessário, para evitar que as dores que ele sente se transformem em uma lesão mais grave, que possa afastá-lo dos gramados por um período maior.

A possibilidade de Valverde participar da próxima partida será definida com base em sua resposta durante os treinos desta semana.



