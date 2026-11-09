O ataque da seleção espanhola sofreu uma série de baixas antes de suas duas partidas na Liga das Nações da Uefa, contra a República Tcheca na próxima quinta-feira, e contra a Inglaterra três dias depois.
De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", à ausência já conhecida de Ander Barrenetxea, que se lesionou durante a vitória da Real Sociedad por 1 a 0 sobre o Rayo Vallecano no último domingo, e que foi substituído na convocação da seleção espanhola por Jorge de Frutos, somaram-se as ausências de Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal na partida em Praga.
A ausência de Lamine Yamal, craque do Barcelona, no confronto da seleção espanhola diante da República Tcheca, marcado para a próxima quinta-feira em Praga, foi confirmada depois que os exames médicos revelaram que ele sofre de dores no joelho direito, após sua participação na vitória sobre o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol.
Por esse motivo, o técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, convocou Víctor Muñoz como substituto de emergência, que se juntará à delegação da seleção espanhola nesta noite.
Pelo Liverpool, clube ao qual se uniu no último verão após o pagamento do valor da cláusula de rescisão (40 milhões de euros) ao Osasuna, Muñoz marcou dois gols e deu uma assistência em 12 partidas, 6 delas como titular.
A lista de Luis de la Fuente ficou da seguinte forma:
Goleiros: Unai Simón, David Raya, Juan García, Álvaro Valles
Defesa: Laporte, Cubarsí, Marc Pubill, Huijsen, Pedro Porro, Jacobo Ramón, Cucurella, Grimaldo.
Meio-campo: Fabián, Pedri, Mikel Merino, Zubimendi, Baena, Fermín, Pablo Barrios, Marc Roca.
Ataque: Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto, Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy Pino, De Frutos e Víctor Muñoz.