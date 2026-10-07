A polêmica começou cedo em torno do árbitro do aguardado clássico entre Barcelona e Real Madrid, depois que a "Rádio Marca" informou que Alejandro Hernández Hernández comandaria a partida, marcada para o domingo, 25 de outubro, no estádio Spotify Camp Nou. Mas parece que não será esse o caso.

A conta "Archivo VAR", especializada em assuntos de arbitragem, desmentiu a notícia, afirmando que Hernández não está entre as opções cogitadas para esse confronto.

A conta, que dedica sua atividade à avaliação do desempenho arbitral na LaLiga e na segunda divisão, e que mantém uma relação estreita com o comitê de árbitros, esclareceu que a comissão de designações ainda não se reuniu. Portanto, o nome do árbitro do clássico permanece desconhecido até o momento.

O jornal catalão "Sport" também entrou em contato com fontes oficiais da Federação Espanhola, que confirmaram a nova política adotada na designação dos árbitros, segundo a qual os nomes só serão revelados 24 horas antes das partidas.

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Descontentamento na capital

Diante da possibilidade de designação do árbitro oriundo das Ilhas Canárias, vozes próximas ao Real Madrid manifestaram seu descontentamento com Hernández Hernández, que apitou 6 clássicos em sua carreira, com resultados de 3 vitórias do time catalão, dois empates e uma única vitória merengue.

Já no âmbito da polêmica arbitral, o quadro é mais equilibrado, apesar das reclamações vindas de Madri, segundo o "Sport".

Em 23 de abril de 2017, o Barcelona venceu por 3 a 2 no estádio Santiago Bernabéu, em uma partida que reacendeu a disputa pelo título. Foi o confronto no qual Messi marcou seu gol lendário, aos 93 minutos, e comemorou erguendo a camisa diante da torcida do Real Madrid.

Os lances mais polêmicos foram uma cotovelada de Marcelo que deixou Messi sangrando e uma falta cometida por Casemiro para cortar um contra-ataque, apesar de já ter recebido um cartão amarelo anteriormente.

Em 2018, Hernández Hernández comandou o clássico no Camp Nou, que terminou empatado em 2 a 2. Dois lances provocaram a ira do Real Madrid naquela partida: uma possível falta antes do segundo gol de Messi, que deu ao Barcelona a vantagem de 2 a 1, e um pênalti não marcado após a entrada de Jordi Alba sobre Marcelo. O Blaugrana encerrou aquela temporada como campeão da liga.

A polêmica mais recente

O clássico de 2025, no Estádio Olímpico de Montjuïc, também não ficou isento de polêmica. A vitória do Barcelona por 4 a 3 garantiu o título da liga a seu favor, mas sua torcida não esqueceu o lance em que a bola bateu claramente no braço de Tchouaméni, dentro da área, sem que Hernández Hernández marcasse pênalti.

O jornal concluiu: "Até agora, o nome do árbitro do clássico permanece desconhecido. Mas o que está claro é que nenhuma das duas partes ficará satisfeita com o árbitro que for escolhido".



