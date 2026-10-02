Após imitar sua comemoração: Hojlund entra na polêmica de Cristiano Ronaldo com mensagem ousada

A seleção da Dinamarca foi derrotada por 4 a 2 diante de Portugal, na noite de quinta-feira, pela terceira rodada da Liga das Nações da Europa.

Apesar do resultado favorável aos visitantes, um dos momentos mais comentados da partida ficou por conta do atacante dinamarquês Rasmus Hojlund, que comemorou ao estilo do astro português Cristiano Ronaldo após balançar as redes.

Aos 53 minutos, Hojlund disparou nas costas da defesa de Portugal e, ao se encontrar em confronto direto com o goleiro, encobriu o arqueiro adiantado com a bola, que foi parar no fundo das redes.

Assim que a bola entrou no gol, o atacante dinamarquês correu para o lado e saltou, executando a famosa comemoração que leva o nome de "Siu", acompanhada do célebre grito, em referência à marcante celebração do astro português.

O site Tribuna relatou que o atacante dinamarquês não hesitou, após o fim da partida, em explicar o motivo de sua comemoração, além de enviar uma mensagem direta sobre a atual situação envolvendo Cristiano Ronaldo.

Rasmus Hojlund disse: "Eu só queria enviar uma mensagem forte à seleção portuguesa, de que, se eles não valorizam o Cristiano, há muitos pelo mundo que ele inspirou e que ainda o admiram".

Com essas palavras ousadas, o atacante dinamarquês deixou claro o quanto valoriza o legado de Cristiano Ronaldo e sua importância no futebol.

Ronaldo ficou de fora do duelo contra a Dinamarca, depois de deixar irritado a concentração de Portugal, após o agravamento de suas crises com o técnico Jorge Jesus, por causa da pouca participação.



