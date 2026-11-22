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O Real Madrid fez questão de homenagear o falecido Jesús de Miguel antes do duelo com o Celta de Vigo. O clube merengue promoveu um minuto de silêncio em sua memória, após a morte do jogador em um trágico acidente.

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Os jogadores de Real Madrid e Celta de Vigo entraram em campo vestindo camisas com o nome do falecido nas costas. Vários familiares de De Miguel também foram ao gramado, acompanhados por Fede Valverde, Iago Aspas, Sergio Llull, Toletti, Florentino Pérez e Marián Mouriño.

A família do jogador recebeu camisas com os nomes de atletas de diferentes seções do clube, em um gesto tocante que emocionou seus integrantes e proporcionou momentos que ficarão na memória.

A homenagem não parou por aí. O Real Madrid exibiu uma imagem do jogador madrilenho acompanhada de uma faixa preta no portão 9 do estádio Santiago Bernabéu.

O gesto não passou despercebido pelo Tenerife, que fez questão de agradecer ao Real Madrid em sua conta na plataforma "X": "Nosso sincero agradecimento e gratidão ao Real Madrid por esta homenagem a Jesús de Miguel e pelo carinho com sua família".

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Os torcedores do Tenerife também expressaram gratidão ao clube merengue pela iniciativa, interagindo com a mensagem publicada pelo clube das Ilhas Canárias.

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Assim, Jesús de Miguel recebeu uma última e emocionante homenagem no Santiago Bernabéu, em meio à tristeza e ao reconhecimento de sua família e de quem o admirava.

Detalhes trágicos

O duelo entre Tenerife e Andorra, pela segunda divisão espanhola, transformou-se em uma tragédia que abalou o meio esportivo, depois que Jesús de Miguel sofreu um choque violento com o goleiro da equipe adversária, em um lance que terminou com sua morte, aos 30 anos.

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O acidente ocorreu em 2 de novembro de 2026, nos minutos finais da partida disputada no estádio Heliodoro Rodríguez López, quando De Miguel saiu em busca de um lançamento longo na tentativa de puxar um ataque para sua equipe. Nesse momento, o goleiro do Andorra, Jesús Owono, saiu de sua meta para longe, tentando afastar a bola.

O goleiro saltou com o pé levantado e atingiu com força, com o joelho, o peito do atacante do Tenerife durante a disputa pela bola. O jogador caiu inconsciente no gramado, em meio ao pânico dos atletas das duas equipes, que pediram a entrada urgente da equipe médica.

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As equipes médicas intervieram imediatamente e prestaram os primeiros socorros ao jogador no gramado por mais de 10 minutos, antes de levá-lo às pressas de ambulância ao Hospital Universitário Nuestra Señora de la Candelaria, em Santa Cruz de Tenerife.

Os relatórios médicos iniciais apontaram que De Miguel sofreu uma parada cardiorrespiratória após o choque. Os socorristas conseguiram restabelecer seus batimentos durante o trajeto até o hospital, onde ele foi internado na unidade de terapia intensiva e permaneceu inconsciente, apesar de seu quadro ter se estabilizado inicialmente.

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Mais tarde, o Tenerife informou a piora do estado neurológico do jogador nas primeiras horas da manhã de 3 de novembro. Em seguida, o clube divulgou um comunicado oficial confirmando sua morte às 8h, aos 30 anos, após o fracasso das tentativas de salvar sua vida.