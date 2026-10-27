Como noticiou primeiro o jornal O Jogo e confirmou pouco depois o jornal A Bola, o técnico da seleção, Jorge Jesus, provavelmente convocará o atacante de 41 anos do Al-Nassr para os próximos jogos da Liga das Nações.

Segundo as informações, Jesus incluiu Ronaldo na pré-lista para as partidas contra a Dinamarca (14 de novembro) e o País de Gales (17 de novembro). Assim, o atacante poderá voltar à seleção antes do previsto.

Ronaldo foi notícia durante a última pausa para os jogos de seleções por ter deixado a concentração da equipe por vontade própria e sem consultar ninguém. O motivo foi a decisão de Jesus de não escalá-lo na Noruega (2 a 1) e o anúncio do treinador de que também o deixaria no banco na partida seguinte, contra a Dinamarca.

Ronaldo não se limitou a deixar a concentração: também acusou Jesus publicamente de não cumprir sua palavra. Ao mesmo tempo, admitiu ter cometido um erro, que não ficaria sem consequências, e pediu desculpas aos companheiros e aos torcedores.

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Qual punição Cristiano Ronaldo recebeu da federação?

A federação FFP então lhe aplicou uma suspensão de 30 dias e uma multa de 255 euros. A punição é retroativa à sua suspensão provisória, aplicada em 30 de setembro, um dia após sua saída da concentração. Assim, ela termina ainda em outubro.

A punição está dentro dos parâmetros da federação para infrações desse tipo. Ronaldo violou o artigo 160 do regulamento disciplinar, informou a FPF. Para essa infração, o regulamento prevê inicialmente uma suspensão de um a seis meses e, no caso de um jogador profissional, uma multa de 510 a 1.020 euros.

O lado de Ronaldo, porém, pôde apresentar circunstâncias atenuantes, entre elas o reconhecimento de seu erro, além de sua importância e seus méritos pela seleção.