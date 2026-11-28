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Kimmich comete uma grave falta antidesportiva contra o atacante do HSV Alexander Rössing-Lelesiit e é expulso com razão.

O jogo entre Hamburgo e Bayern de Munique pela Bundesliga estava no 44º minuto quando Kimmich e Rössing-Lelesiit se desentenderam no campo de defesa do Bayern. O jogador de 19 anos do Hamburgo empurrou o experiente atleta do Bayern, que agarrou o adversário pelos cabelos e o puxou bruscamente para o chão.

O árbitro Bastian Dankert não hesitou e mostrou o cartão vermelho a Kimmich pela clara agressão. "Preciso pedir desculpas ao time", disse o jogador à Sky. "Foi muita burrice e não é do meu feitio."

Com um jogador a menos, o Bayern, em uma partida disputada, não passou de um empate por 0 a 0 , o quinto do maior campeão alemão nesta temporada. No domingo, o vencedor do confronto entre SC Freiburg e RB Leipzig ultrapassaria o Bayern na tabela. Já o líder Borussia Dortmund poderia ampliar para quatro pontos a vantagem sobre o rival de longa data com uma vitória sobre o Bayer Leverkusen.

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"Não precisamos ficar remoendo o lance. O que ele fez não foi certo. Ele reconhece isso, e todos nós sabemos. Vamos em frente", disse o zagueiro do Bayern Jonathan Tah à Sky após o apito final, ao ser questionado sobre Kimmich.

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O técnico Vincent Kompany não quis comentar o lance: "Minha posição sobre essa situação é a seguinte: vamos discutir tudo internamente, não quero dar nada ao público. Ponto final. Nada. Precisamos permanecer unidos."

Getty Images

Bayern se preocupa com mais jogadores com problemas físicos

Tah classificou como "excelente" a reação do time à desvantagem numérica. O jogador da seleção acrescentou: "Acho que não deu para perceber que estávamos com um a menos. E, quando se pode dizer isso, dá para ter orgulho da atuação."

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Foi a terceira expulsão de Kimmich na carreira profissional. Na temporada 2022/23, o jogador de 31 anos recebeu um segundo cartão amarelo; na temporada seguinte, foi expulso com vermelho direto.

Além da suspensão esperada para o meio-campista, o Bayern precisou fazer duas substituições por lesão em Hamburgo: Lennart Karl e Konrad Laimer saíram antes do fim .