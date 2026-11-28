Kimmich comete uma grave falta antidesportiva contra o atacante do HSV Alexander Rössing-Lelesiit e é expulso com razão.
O jogo entre Hamburgo e Bayern de Munique pela Bundesliga estava no 44º minuto quando Kimmich e Rössing-Lelesiit se desentenderam no campo de defesa do Bayern. O jogador de 19 anos do Hamburgo empurrou o experiente atleta do Bayern, que agarrou o adversário pelos cabelos e o puxou bruscamente para o chão.
O árbitro Bastian Dankert não hesitou e mostrou o cartão vermelho a Kimmich pela clara agressão. "Preciso pedir desculpas ao time", disse o jogador à Sky. "Foi muita burrice e não é do meu feitio."
Com um jogador a menos, o Bayern, em uma partida disputada, não passou de um empate por 0 a 0, o quinto do maior campeão alemão nesta temporada. No domingo, o vencedor do confronto entre SC Freiburg e RB Leipzig ultrapassaria o Bayern na tabela. Já o líder Borussia Dortmund poderia ampliar para quatro pontos a vantagem sobre o rival de longa data com uma vitória sobre o Bayer Leverkusen.
"Não precisamos ficar remoendo o lance. O que ele fez não foi certo. Ele reconhece isso, e todos nós sabemos. Vamos em frente", disse o zagueiro do Bayern Jonathan Tah à Sky após o apito final, ao ser questionado sobre Kimmich.
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O técnico Vincent Kompany não quis comentar o lance: "Minha posição sobre essa situação é a seguinte: vamos discutir tudo internamente, não quero dar nada ao público. Ponto final. Nada. Precisamos permanecer unidos."
Bayern se preocupa com mais jogadores com problemas físicos
Tah classificou como "excelente" a reação do time à desvantagem numérica. O jogador da seleção acrescentou: "Acho que não deu para perceber que estávamos com um a menos. E, quando se pode dizer isso, dá para ter orgulho da atuação."
Foi a terceira expulsão de Kimmich na carreira profissional. Na temporada 2022/23, o jogador de 31 anos recebeu um segundo cartão amarelo; na temporada seguinte, foi expulso com vermelho direto.
Além da suspensão esperada para o meio-campista, o Bayern precisou fazer duas substituições por lesão em Hamburgo: Lennart Karl e Konrad Laimer saíram antes do fim.