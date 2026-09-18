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England Men Press ConferenceGetty Images Sport
SID
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Após exclusão da Copa do Mundo: Thomas Tuchel anuncia dois retornos espetaculares

Liga das Nações A
Inglaterra
T. Tuchel
T. Alexander-Arnold
C. Palmer

Thomas Tuchel volta a apostar em Trent Alexander-Arnold e Cole Palmer nas atuações da seleção inglesa na Nations League.

A dupla de destaque da qual o técnico da seleção alemã do terceiro colocado da Copa do Mundo havia aberto mão para a fase final nos Estados Unidos, México e Canadá está na lista de 27 jogadores para a próxima janela de amistosos internacionais.

As não convocações de Alexander-Arnold (Real Madrid) e Palmer (Chelsea) renderam muitas críticas a Tuchel antes do torneio XXL. Os Three Lions seguem sendo liderados mais uma vez pelo astro do ataque do Bayern de Munique e capitão Harry Kane, e Jarell Quansah, do Bayer Leverkusen, também integra o elenco como um segundo jogador da Bundesliga.

Na Liga das Nações, a Inglaterra estreia em 26 de setembro (20h45) contra a campeã mundial Espanha. Depois, vêm os jogos de ida na República Tcheca (29 de setembro) e na Croácia (3 de outubro), antes de o time de Tuchel reencontrar os tchecos no encerramento, em 6 de outubro.



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