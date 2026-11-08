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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
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Após evitar a armadilha: avaliação impressionante do árbitro da batalha entre Barcelona e Atlético de Madrid

Atlético de Madrid x Barcelona
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O árbitro Alberola Rojas apitou a partida entre Atlético de Madrid e seu visitante Barcelona, que terminou com a vitória da equipe catalã pelo placar de 2 a 1, no confronto decisivo da 12ª rodada de LaLiga.

O site "Archivo VAR", especializado em lances de arbitragem, deu uma avaliação impressionante ao árbitro Alberola Rojas, que chegou a 8 de 10 pontos.

O "Archivo VAR" afirmou que Rojas apresentou uma atuação de arbitragem de alto nível, demonstrando grande habilidade na condução do jogo.

O árbitro estava acostumado a impor sua autoridade por meio do rigor, mas desta vez mudou seu estilo, ficando mais próximo dos jogadores, conversando com eles quando pediam, e conseguindo acalmar o ritmo da partida sem recorrer à exibição de cartões.

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Quando Lamine Yamal e Álex Baena reclamaram durante o primeiro tempo, outro árbitro poderia ter ido diretamente para a exibição do cartão amarelo, mas ele preferiu o diálogo com os jogadores.

Foi uma aposta arriscada, mas que teve grande sucesso, já que as reclamações não se repetiram, os jogadores voltaram a se concentrar no jogo e a tensão começou a diminuir gradualmente.

Se há uma observação negativa pequeníssima, é a marcação de algumas faltas esparsas que ele poderia ter deixado passar, mas, fora isso, foi uma daquelas atuações de arbitragem que revelam por que a UEFA aposta nele e lhe concede maiores oportunidades de progredir.

Em meio a essa boa atuação, o árbitro tomou uma decisão importante que conta muito a seu favor. No primeiro tempo, Álex Baena derrubou o jogador Lamine Yamal na linha da área, sem tentar jogar a bola, e isso antes de Yamal dar o passo diretamente para dentro da área.

O lance sugeria a possibilidade de marcação de um pênalti, mas Alberola Rojas não caiu nessa armadilha e decidiu exibir o cartão amarelo e marcar a falta fora da área.

Foi uma decisão acertada que reforça sua posição e com a qual encerrou uma partida que não teve erros graves, e na qual as falhas de arbitragem se limitaram a um número reduzido, que pode ser contado nos dedos de uma só mão.

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