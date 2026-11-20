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A diretoria esportiva do Barcelona estuda a possibilidade de contratar dois defensores por causa dos problemas físicos enfrentados por jogadores titulares, que limitam as opções à disposição do técnico Hansi Flick.

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Segundo o jornal Sport, Flick comunicou à diretoria esportiva do Barça a necessidade de reforçar a defesa durante a janela de transferências de inverno, com duas contratações.

Flick quer contratar um zagueiro e um lateral-esquerdo, sendo que a segunda contratação estaria condicionada a uma eventual saída de Alejandro Balde.

O time catalão lidera a tabela de La Liga com 33 pontos, depois de somar 11 vitórias em 12 rodadas, três pontos à frente do Real Madrid e cinco à frente do Atlético de Madrid.

A temporada, porém, também teve alguns golpes duros. O Barcelona perdeu para o Paris Saint-Germain por 4 a 2, na França, pela Liga dos Campeões, e também foi derrotado no Camp Nou no Clássico, por 2 a 1.

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Depois disso, o time catalão retomou o caminho das vitórias ao golear o Deportivo Alavés e o Aston Villa, além de vencer o Atlético de Madrid no Metropolitano por 2 a 1.

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O problema está no acúmulo de lesões. Andreas Christensen está fora há semanas por causa de uma lesão muscular, e sua capacidade de oferecer as garantias necessárias passou a ser questionada diante das lesões sucessivas, o que o torna uma preocupação constante para Flick.

Eric García e Jules Koundé também passaram por um período de tratamento no departamento médico. Já o jovem Xavi Espart, que havia conquistado espaço na lateral, sofreu uma lesão no tornozelo durante o Clássico e só deve voltar aos gramados em meados de dezembro.

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Todas essas circunstâncias deixaram Hansi Flick com um número muito limitado de opções defensivas, basicamente Pau Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo.

Diante desse cenário, o treinador alemão quer contratar um zagueiro experiente e de personalidade forte, além de um lateral-esquerdo confiável.

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A contratação do lateral-esquerdo está ligada à situação de Alejandro Balde: o jogador formado nas categorias de base do clube atuou apenas cerca de 125 minutos nas primeiras 16 partidas oficiais da temporada, e seu futuro na equipe segue indefinido.

Uma saída do jogador em janeiro abriria espaço no teto salarial e uma vaga no elenco para a contratação de um substituto.

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Deco, diretor esportivo do clube, admitiu na última quarta-feira que o Barcelona está aberto a contratar um defensor durante a janela de transferências de inverno, em janeiro.

Ele reconheceu que o acúmulo de lesões é algo fora do comum, embora tenha defendido anteriormente a situação do setor defensivo, afirmando que estava bem coberto.

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O dirigente também garantiu que o clube não pretende vender Balde, a menos que o próprio jogador peça para sair.

As regras do fair play financeiro continuam sendo o maior obstáculo para a concretização dessas contratações. Uma possível venda de Balde, ou o Liverpool exercer a opção de compra de Ronald Araújo, poderia ajudar a garantir os recursos necessários para viabilizar essas movimentações.