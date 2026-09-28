Roberto Mancini, técnico da seleção da Itália, expressou sua satisfação após a grande vitória por 4 a 1 sobre a Turquia fora de casa, na segunda-feira, pela segunda rodada do Grupo 1 da Liga das Nações da Europa.

A seleção italiana conquistou sua primeira vitória sob o comando de Mancini, depois de ter perdido em casa na primeira rodada por 2 a 0 para a Bélgica, que tropeçou diante da França hoje por 1 a 0.

Mancini elevou o nível do desafio imposto ao seu time e disse após a partida: "Agora vamos tentar provar nosso valor na França", onde enfrentará a seleção francesa embalada por duas vitórias (sobre a Turquia e a Bélgica) no início da era de seu técnico Zinedine Zidane.

Mancini fez 8 alterações na escalação titular hoje, e isso deu frutos com a melhor atuação no primeiro tempo que os torcedores da Azzurra viram em vários anos, abrindo 3 a 0 em Bursa, antes de completar a tarefa no segundo tempo.

O site Football Italia transmitiu as declarações de Mancini ao canal RAI Sport: "Jogamos em um campo cujo gramado foi afetado pela chuva que caiu durante todo o dia, e era natural esperar uma reação da Turquia. Todos fizeram uma partida excelente".

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E explicou a saída de Raspadori entre os tempos, dizendo: "Ele estava lesionado, e ficamos preocupados de ter que substituí-lo após cinco minutos no segundo tempo, então o trocamos no intervalo".

E prosseguiu: "O time pressionou para frente, teve a posse de bola e a fez circular bem. Raspadori executou o que pedimos a ele e fez uma boa partida".

Ao contrário do jogo contra a Bélgica, a Itália se destacou diante da Turquia pelos passes rápidos de primeira, dando um vislumbre do tipo de futebol que Mancini prometeu desde seu retorno.

A partida marcou a estreia de Sebastiano Esposito, Caiodi e Matteo Ruggeri, todos na escalação titular.

Mancini encerrou sua fala dizendo: "Considerando que era a primeira partida deles, tiveram uma boa atuação, então os parabenizamos".

Mancini também falou ao canal Sky Sport Italia e forneceu mais informações sobre sua abordagem, dizendo: "Estou satisfeito, adotamos uma abordagem muito boa em um gramado difícil e enlameado. Estou muito feliz por esses jogadores, porque eles merecem".