Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, pediu aos seus jogadores que elevem o nível de desempenho diante da Croácia, amanhã, terça-feira, na segunda rodada da Liga das Nações da Europa, afirmando que os jogadores da La Roja precisam se esforçar mais contra a seleção croata, que disputará a partida com um novo treinador e jogadores extremamente talentosos.

A seleção da Espanha havia começado sua trajetória na Liga das Nações da Europa com uma emocionante vitória fora de casa contra a Inglaterra (3 a 2), no estádio de Wembley, no último sábado.

De la Fuente disse na coletiva de imprensa antes da partida contra a Croácia: "É um jogo novo e difícil. Eles têm jogadores extremamente talentosos e motivados. Além disso, têm um novo treinador, o que lhes dá um impulso moral. Nossos jogadores sabem que precisamos nos esforçar mais do que fizemos diante da Inglaterra".

O treinador espanhol apontou a existência de mudanças na escalação titular e as justificou pelo acúmulo de partidas e pela necessidade de distribuir o esforço entre os jogadores.

Ele explicou, segundo relatou o jornal "Mundo Deportivo": "Disputar quatro partidas nesse nível em dez dias é algo extremamente desgastante. Mas, como sempre digo em relação à saúde dos jogadores, provamos mais uma vez que damos prioridade máxima ao bem-estar deles. Isso ficou claro com o Eric", em referência à saída de Eric García, zagueiro do Barcelona, do estágio de treinamento.

De la Fuente tranquilizou os torcedores da Espanha ao afirmar que todos os jogadores estão bem, apesar de alguns precisarem descansar, dizendo: "Há jogadores a quem queremos dar um descanso. Precisamos renovar um pouco a energia da equipe. Não só por isso, mas também porque os jogadores reservas merecem. Isso não me preocupa nem um pouco. Os jogadores que forem entrar estarão os mais preparados".

Ele também defendeu a força de seu elenco, dizendo: "As rotações serão necessárias porque cada jogador tem o direito de jogar e possui grande talento. E cada jogador terá lugar em duas escalações titulares. Temos os melhores jogadores do mundo".

Um dos jogadores que podem se destacar diante da Croácia é Fermín López, a quem De la Fuente elogiou especialmente. Ele disse sobre o jogador do Barcelona: "Ele está em uma fase excelente. Assim como os demais jogadores em suas posições. Ele nos dá energia, talento e habilidade. É um jogador extremamente completo. É um dos melhores jogadores da Europa e da nossa equipe".

De la Fuente também falou sobre sua indicação ao prêmio Bola de Ouro de melhor treinador, e não escondeu seu desejo de vencê-lo, dizendo: "Tudo o que posso dizer é que estou feliz com minha indicação ao prêmio, assim como os demais indicados. Merecemos vencê-lo. Ficaria muito feliz, e desejo isso de verdade".

O treinador também destacou uma das características marcantes desta seleção espanhola: sua capacidade de jogar em estilos variados. Ele disse: "A força desta equipe está em nossa capacidade de jogar em estilos diferentes. E é isso que vamos manter. Nós nos destacamos pela força do nosso estilo".

O compromisso também teve uma dimensão pessoal para De la Fuente, que tem uma relação especial com Sevilha, onde é disputada a partida contra a Croácia, e disse: "Vir a Sevilha desperta em mim sentimentos especiais. Já entrar no gramado teve um impacto ainda maior. Voltei com a memória ao ano de 1987, quando estive aqui".

Voltando aos seus primeiros anos como treinador na academia de base do Sevilha em 2001, ele admitiu ter mudado bastante: "Às vezes digo que não me reconheço desde que comecei a treinar. Muita coisa aconteceu. Você pode achar que sabe muito, mas na verdade não sabe. Você muda em vários aspectos. Não desista, mantenha-se firme e não desista. A vida me ensinou que, ao fazer isso, pelo menos você terá oportunidades".



