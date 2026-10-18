Após derrota, Renato expõe problemas do Grêmio e questiona planejamento do elenco: “A conta chega”

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Técnico admite que luta contra o rebaixamento ficou mais difícil, mas mantém confiança na permanência e volta a questionar contratações do Tricolor

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A situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro ficou ainda mais delicada após a derrota por 4 a 2 para o Cruzeiro, de virada, neste domingo (18), na Arena. A sete rodadas do fim da competição, o Tricolor ocupa a zona de rebaixamento, e Renato Gaúcho voltou a fazer críticas à montagem do elenco, citando até um jogador que chegou ao clube nove quilos acima do peso. Apesar do cenário complicado, o treinador afirmou que ainda acredita na permanência na Série A.

“Eu continuo acreditando (na permanência do Grêmio), só que está bem mais difícil. A cada rodada que passa está mais difícil, mas eu continuo acreditando”, declarou Renato.

O técnico também voltou a defender que a equipe apresentou evolução desde sua chegada, embora tenha sido derrotada pelo Cruzeiro. Ao ser questionado sobre uma possível piora do time, Renato interrompeu o repórter e rebateu a avaliação, mencionando as condições que encontrou no clube após a saída de Luís Castro.

“Você está falando um monte de besteira. Tem certeza que está pior? Você sabe como eu encontrei o clube? O que precisava corrigir, sem tempo e precisando de resultado? Não vou detalhar porque vocês acham que eu estou criticando o outro técnico”, afirmou.

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Em outro momento da entrevista coletiva, Renato voltou a questionar os critérios utilizados para contratar jogadores e montar o elenco gremista. O treinador disse que cobrou o presidente do clube ainda no vestiário e defendeu uma análise mais criteriosa do histórico, das condições físicas e do desempenho dos reforços antes da contratação.

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“Eu falei até para o presidente do Grêmio no vestiário. No momento que você monta um grupo, tem que saber os jogadores que está trazendo para a posição, ver quantos gols fez, quantos jogos fez, quantas lesões tem, como é a carreira e o currículo do jogador. Você não pode escutar o nome do jogador, ‘buscar’, independentemente da qualidade técnica dele. ‘Ah, traz o jogador’, vem alguém, lero-lero no ouvido, ‘ah, traz’. Começaram a trazer muitos jogadores, ninguém nunca tinha ouvido falar, estão aí. E aí? É assim que se faz um grupo? Não se faz um grupo dessa forma”, disparou.

O treinador reforçou que, em sua avaliação, os problemas na formação do elenco começaram antes de sua chegada e agora cobram seu preço em campo.

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“Eu costumo falar que a conta chega, e ela está chegando. Da próxima vez, tem que ter mais noção dos jogadores que você traz, do currículo do jogador. É isso que tem que estudar, que tem que ver. Tem que passar por gente que entende de futebol e analisa o jogador que estão trazendo para o clube. A conta chega”, completou.

Renato também foi questionado sobre sua responsabilidade em um eventual rebaixamento do Grêmio. O comandante reconheceu que terá sua parcela de culpa, mas afirmou que a análise precisa considerar todos os envolvidos na situação do clube.

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“Todo mundo é culpado, todo mundo vai ser culpado. Agora, você tem que ver a culpa de cada um. Bem simples, tem que analisar a culpa de cada um, vocês que têm que analisar. Eu me incluo, sem dúvida nenhuma, agora, vocês da imprensa que têm que analisar”, disse.

Na sequência, voltou a usar exemplos para sustentar suas críticas à montagem do grupo. Segundo o técnico, um jogador chegou ao Grêmio nove quilos acima do peso, enquanto Danilo Barbosa estava há três meses sem atuar antes de ser utilizado após um curto período de treinamento.

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“Quando eu falo que ‘traz, traz, traz’ jogadores sem analisar, um jogador veio para o Grêmio com nove quilos acima do peso, é possível isso? Não analisaram o jogador? Hoje ele está no peso, e é bom jogador, mas e aí? Ninguém olha isso? Não vê o perfil do jogador? Você acha normal isso no futebol? Trouxeram o Danilo Barbosa, ele estava parado há três meses, treinou uma semana, dez dias, botaram ele para jogar. Você acha isso normal? A conta chega, chegou para ele hoje”, declarou.

O técnico ainda ressaltou que considera inadmissível o Grêmio disputar as últimas rodadas do Brasileirão sob ameaça de rebaixamento. Renato lembrou que o clube já enfrentou outros períodos difíceis, como a pandemia e as enchentes, mas conseguiu escapar da queda com antecedência.

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“Eu falei para o grupo, já falei para o presidente, é inadmissível um time do tamanho do Grêmio brigar na parte de baixo da tabela. Já tivemos momentos piores aqui, com pandemia, enchente, e o Grêmio se salvou algumas rodadas antes. É inadmissível o que o clube proporciona para o grupo de jogadores estar nesta situação. Cada um tem a sua parcela de culpa”, finalizou.

Com 31 pontos, o Grêmio ocupa a 18ª colocação e precisa reagir nas sete rodadas restantes para evitar o rebaixamento. O próximo compromisso será contra o Coritiba, no dia 26 de outubro, às 19h30, no Couto Pereira.rmio