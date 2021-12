O nome do uruguaio Alexander Medina começa a despontar como principal alternativa para treinar o Internacional na próxima temporada. Cacique Medina, como também é chamado, está com o contrato encerrando com o Talleres, de Córdoba, e vai ficar livre no mercado no final de dezembro.



“O Medina está no radar do Inter, assim como outros profissionais. Medina, todos falam que é o sucessor do Marcelo Gallardo (treinador do River Plate-ARG). Ele é um técnico que está no nosso radar, mas não houve nenhuma tratativa até agora”, disse Emílio Papáleo, vice de futebol do Inter, em entrevista para a Rádio Guaíba.



Medina preenche boa parte das características que os dirigentes do Inter procuram para contratar o novo treinador.



“Queremos um treinador que tenha repertório, um tipo de treino intenso, que desempenhe o seu papel dentro do campo, na sua área técnica. Estas são algumas das características que estamos buscando. Nós queremos mais versatilidade, que reflita nas questões de dentro de campo”, destacou o vice de futebol colorado.



Mas não é só o nome de Alexander Medina que está sendo avaliado pelos dirigentes do Inter. Outro técnico que vem sendo analisado é o argentino Eduardo Dominguez, que comanda o Colón-ARG. Mas em relação ao uruguaio Medina, o nome de Dominguez não conta com muitos apoiadores entre os dirigentes.