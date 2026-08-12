Como informa a Sport Bild, o comitê presidencial do clube teria dado sinal verde. Agora, o conselho fiscal ainda precisa aprovar a decisão. A reunião correspondente para isso deve acontecer em 25 de agosto.

Recentemente, o presidente honorário Uli Hoeneß estimou "em 100" por cento as chances de Eberl poder seguir trabalhando no Bayern de Munique além de seu contrato, que vai até 2027. À margem da final da Copa da Alemanha, em maio, Hoeneß ainda havia indicado as chances de permanência de Eberl em uma entrevista à Spiegel como "60:40". O presidente do clube, Herbert Hainer, também havia se manifestado positivamente sobre o assunto há pouco tempo.

Segundo a reportagem, Eberl passou por uma espécie de transformação nas últimas semanas. Imediatamente após a final da Copa, ele teria buscado com mais intensidade proximidade com Hoeneß e com Karl-Heinz Rummenigge, do conselho fiscal. Antes disso, os dois nomes fortes do clube teriam sentido falta de um contato regular. No dia em que Hoeneß elevou para 100 por cento, o órgão teria se reunido, de acordo com a Sport Bild, e se manifestado a favor da renovação.

Além disso, segundo a Sport Bild, o comitê presidencial também teria se manifestado a favor da continuidade da colaboração com o CEO Jan-Christian Dreesen, cujo contrato também vai até 2027. Tanto no caso de Dreesen quanto no de Eberl, a duração de um novo contrato ainda está em aberto. Eberl chegou ao Bayern em 1º de março de 2024 como sucessor de Hasan Salihamidzic, enquanto Dreesen assumiu a presidência da diretoria em maio de 2023.

Como Max Eberl convenceu o órgão do Bayern de Munique?

No conselho fiscal, também teria sido registrado que a colaboração entre Eberl e Dreesen melhorou. A contratação de Ismael Saibari (55 milhões de euros junto ao PSV Eindhoven) teria sido conduzida por ambos em conjunto. Já a transferência de Nathaniel Brown (50 milhões de euros mais bônus, do Eintracht Frankfurt) é atribuída em grande parte a Eberl.

Graças a uma boa preparação para as conversas com os respectivos estafes dos jogadores, Eberl teria conseguido fazer com que os negócios não corressem risco em nenhum momento. Além disso, ele rebateu a acusação de que concluiria transferências de forma rápida demais e cara demais. Tanto no caso de Brown quanto no de Saibari, Eberl demonstrou sensibilidade.

Por outro lado, Eberl ainda precisa se livrar de uma outra acusação. A de que se desfaz de poucos candidatos a sair e vende barato demais. Entre os jogadores colocados à venda, até agora apenas Alexander Nübel (Besiktas Istambul) deixou o clube. Já para Joao Palhinha, Sacha Boey e Bryan Zaragoza ainda não foi encontrado nenhum interessado. Segundo informações da Sport Bild, porém, Eberl exerce enorme pressão sobre o trio. Pressão que, por sua vez, ele recebe do conselho fiscal.