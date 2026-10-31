Após declaração de Mourinho, estrela do Real Madrid corre risco de desfalque diante do Racing

Fede Valverde, estrela do Real Madrid, corre o risco de desfalcar a equipe na partida contra o Racing Santander, neste domingo, pela 11ª rodada da La Liga.
Segundo o jornal As, os exames descartaram uma lesão preocupante em Valverde, mas ele não participou dos treinamentos na véspera da partida.
O treinador José Mourinho confirmou que Valverde não estará entre os titulares, mas agora corre o risco até de não viajar com o time.
Os indícios apontam que Valverde não viajará para Santander. A decisão deve ser conhecida nas próximas horas, já que a lista de relacionados será divulgada mais tarde.
Fede Valverde foi o principal ausente do treino do Real Madrid na manhã deste sábado, já que não foi a campo.
Apesar de o clube ainda não ter se pronunciado de forma definitiva, os indícios que dele emanam reforçam fortemente a possibilidade de o jogador uruguaio não viajar com a equipe, ganhando um período de descanso, com o confronto diante do AEK Atenas em consideração, a princípio.
A posição de lateral-direito na partida de amanhã ficará a cargo de Denzel Dumfries ou Trent Alexander-Arnold.
O próprio Mourinho confirmou isso durante a coletiva de imprensa, sem rodeios, ao afirmar: "Amanhã, Valverde não estará entre os titulares".