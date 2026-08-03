"Temos três jogadores, Sacha, Bryan e Joao, sobre os quais estamos muito abertos a negociá-los", disse o diretor esportivo Max Eberl em uma rodada de imprensa na semana passada e acrescentou: "Para os três, o futuro no Bayern de Munique não existirá." O quanto o Bayern de Munique leva isso a sério também fica evidente ao olhar a lista do elenco no site oficial. Lá, os três nem sequer estão listados no elenco profissional.

Perguntado sobre a forma como o trio está sendo tratado, o técnico Vincent Kompany respondeu em uma coletiva de imprensa na segunda-feira, antes do amistoso contra o Jeju SK FC: "Considero positivo que o clube se comunique de forma clara com os jogadores. Como ex-jogador, eu também teria desejado isso. O clube deu uma posição clara, de modo que todos estamos na mesma sintonia."

Ao mesmo tempo, Kompany pediu que Palhinha, Boey e Zaragoza fossem "tratados com respeito". Palhinha e Boey estão atualmente em viagem pela Ásia com o time de Munique, enquanto Zaragoza trabalha em seu retorno após sua inflamação no joelho. "Vamos continuar trabalhando com eles", disse Kompany, sem querer descartar categoricamente uma reviravolta surpreendente: "Até o fim da janela de transferências há uma posição clara — e depois vamos ver."

Max Eberl: "Já há movimentação"

Atualmente, circulam alguns rumores soltos sobre supostos interessados, mas transferências concretas ainda não parecem estar se desenhando. "Em algum momento de agosto, será assim: os times vão olhar para seus elencos, talvez tenham tido sucesso porque se classificaram para a Europa ou tenham sofrido lesões", disse Eberl no domingo. "Vamos ter que esperar um pouco por isso, mas já há movimentação."

Na temporada passada, os três atuaram por empréstimo em outros clubes: Palhinha no Tottenham Hotspur, Zaragoza na Roma e Boey no Galatasaray.