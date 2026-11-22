O site "Archivo VAR", especializado em lances polêmicos de arbitragem, deu ao árbitro Hernández Hernández nota 2,5 de 10.
Segundo o Archivo VAR, Hernández Hernández continua sem conseguir recuperar seu nível, após uma atuação muito fraca na partida entre Barcelona e Villarreal.
O árbitro teve um primeiro tempo extremamente difícil e aplicou alguns cartões amarelos que poderia ter evitado.
Hernández Hernández também deixou de marcar um pênalti claro a favor de Lamine Yamal e precisou parar o jogo para revisar o lance no monitor do VAR, depois de ser alertado pela equipe de arbitragem de vídeo.
No segundo tempo, ele melhorou um pouco na interpretação dos lances, mas manteve praticamente a mesma linha no aspecto disciplinar e distribuiu mais cartões amarelos desnecessários.
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Ele teve 3 lances polêmicos pela frente e, ao que parece, acertou duas decisões e errou uma.
Os lances polêmicos
A partida teve 4 lances polêmicos de arbitragem. Primeiro, Hernández Hernández deixou de marcar um pênalti bastante claro a favor de Lamine Yamal e precisou revisar o lance no monitor à beira do campo.
No segundo tempo, ele aplicou o segundo cartão amarelo a Pau Navarro e o expulsou da partida, em uma decisão correta.
Porém, instantes antes, o árbitro deixou passar uma infração que poderia resultar em pênalti, embora fosse um daqueles lances que deveriam ser resolvidos em campo, e não com a intervenção do VAR.
O lance envolve uma ação de Gerard Martín sobre Ayoze: ele acertou o adversário com a mão no rosto durante a disputa por posicionamento. Embora esse lance não exigisse a intervenção do VAR, por não haver evidência conclusiva sobre a intensidade do contato, merecia a marcação de pênalti em campo, por se tratar de um golpe direto no rosto, sem disputa direta pela bola.
Além disso, o árbitro de campo marcou escanteio no lance que antecedeu o primeiro gol do Barça, embora o goleiro do Villarreal, ao que tudo indica, não tenha tocado na bola.
Ainda assim, na ausência de uma imagem suficientemente clara para verificar o lance, prevalece a decisão tomada em campo.