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JJ Gabriel, de 16 anos, está perto de se tornar o mais novo jogador do Real Madrid.

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Segundo o jornal Mundo Deportivo, o acordo com J Gabriel está próximo, e o anúncio oficial pode acontecer em breve.

O Real Madrid pagará 360 mil euros ao Manchester United pelos direitos de formação do jovem jogador.

Os dirigentes do Real Madrid acreditam que JJ Gabriel tem tudo para se tornar um grande craque no futuro, mas há preocupação na cúpula merengue com o entorno do jogador, mais especificamente com o pai dele.

O pai, Joe Okerowel, é ex-jogador de futebol profissional, já defendeu a seleção da Irlanda e exerce grande influência na carreira do filho.

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As interferências do pai provocaram atritos com o Manchester United, o que acabou resultando na saída de JJ Gabriel do clube inglês.

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O Real Madrid está bem ciente da situação e, por isso, acompanha de perto o peso da influência do pai na carreira do jogador.

Para reduzir o impacto dessa questão, Ali Barat entrou nas negociações. Ele é o agente com quem JJ Gabriel assinou para representá-lo.

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Ali Barat tem excelente relação com o Real Madrid, já que representa dois jogadores do elenco merengue: Denzel Dumfries e Dean Huijsen.

O Real Madrid confia no agente para garantir que a influência do pai de JJ Gabriel não prejudique a carreira do jogador no clube merengue.