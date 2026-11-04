O Atlético de Madrid sofreu um duro golpe antes de seu aguardado confronto com o Barcelona, após ser confirmada a ausência do zagueiro argentino Cristian Romero na partida marcada para o próximo domingo, por conta de uma lesão muscular que também o afastará da convocação da seleção de seu país durante o próximo período de paralisação para as datas FIFA.

Diego Simeone perde um de seus principais pilares defensivos em um duelo que pode dar ao Atlético a chance de encerrar a atual rodada na liderança da tabela do Campeonato Espanhol, caso consiga superar a equipe do técnico Hansi Flick.

Romero sofreu de um problema muscular que o impediu de participar das partidas contra o Bayern de Munique, na terça-feira, e o Levante, no último sábado, depois de ter treinado durante a semana se preparando para começar como titular diante da equipe valenciana, antes que a lesão o obrigasse a sair dos planos de Simeone.

Segundo o jornal "Marca", a perda para o Atlético não se limita à partida contra o Barcelona, já que o capitão da seleção da Argentina também desfalcará os amistosos contra Uruguai e Costa Rica, marcados para os dias 13 e 17 de novembro.

Próximas partidas ATM La Liga 15:00 BAR

A ausência de Cristian Romero ocorre horas depois do anúncio feito pelo Barcelona sobre a ausência de seu atual astro do meio-campo e ex-jogador dos rojiblancos, Rodri, na aguardada partida de La Liga, por conta de sua lesão na partida contra o Aston Villa na última terça-feira.

Ausência determinante desde o início da temporada

A ausência de Romero representa uma grande perda para o Atlético, levando em conta o impacto defensivo que ele deixou desde que chegou ao clube, depois de rapidamente se transformar em um dos líderes do novo projeto, apesar de ter disputado apenas 8 partidas, sendo 6 confrontos no Campeonato Espanhol e dois na Liga dos Campeões da Europa.

O zagueiro argentino, que já havia comandado a defesa do Tottenham, era um antigo alvo da comissão técnica do Atlético, e provou desde sua chegada ao estádio "Metropolitano" sua importância dentro do time, o que ficou evidente durante sua ausência no confronto com o Bayern de Munique.

A lesão atual é uma extensão de um problema muscular que ele teve durante o confronto com o Espanyol, após ter pedido para ser substituído naquela partida, antes de o jornal "Marca" revelar que ele precisaria de cerca de 10 dias para se recuperar, para então retornar aos gramados e, em seguida, sofrer uma nova recaída.