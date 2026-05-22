Após chegada de Dorival, São Paulo acelera busca por reforços e define prioridades no mercado

O São Paulo iniciou uma movimentação mais intensa no mercado de transferências após a chegada de Dorival Júnior. Segundo apuração da ESPN, a diretoria comunicou ao treinador que fará novos investimentos na próxima janela e já definiu duas prioridades para reforçar o elenco: a contratação de um zagueiro e de um atacante de velocidade. Internamente, a avaliação é de que o grupo precisa de ajustes pontuais para manter competitividade na temporada.

Em sua terceira passagem pelo Tricolor, Dorival chega em meio à um ambiente instável: são sete jogos sem vitórias, retrospecto que inclui a derrota e eliminação recente para o Juventude na Copa do Brasil, além de polêmicas extracampo envolvendo o zagueiro Dória, que pediu rescisão contratual após críticas da torcida, e de Arboleda, que não deve ser reintegrado à equipe.

A prioridade, portanto, é reforçar o setor defensivo, que ainda conta com Rafael Tolói fora dos gramados, lesionado. A diretoria entende que é necessária a contratação de atletas com experiência e prontos para jogar, sem a necessidade de um processo longo de adaptação no São Paulo.

Além da defesa, a comissão técnica também considera essencial a compra de um atacante que atue pelos lados do campo. Nos bastidores, existe a percepção de que o elenco perdeu profundidade ofensiva ao longo da temporada e necessita de um jogador com velocidade e capacidade de desequilíbrio individual. A ideia é oferecer mais alternativas táticas ao treinador, principalmente em jogos eliminatórios e confrontos de maior intensidade física.

Apesar do mau desempenho na sequência recente, o São Paulo está na quarta colocação do Brasileirão 2026 e terá a oportunidade de continuar no G4 ao receber o Botafogo, neste sábado (22), às 17h, no Morumbis.















