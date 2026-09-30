O jovem espanhol Lamine Yamal, estrela do Barcelona, minimizou a importância da polêmica em torno de quem será o vencedor da Bola de Ouro em 2026, afirmando que joga por si mesmo.

Yamal fez uma atuação brilhante com a seleção da Espanha na última terça-feira e a conduziu à vitória sobre a Croácia (4 a 1), na Liga das Nações da Europa, marcando dois gols e dando uma assistência, no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Yamal explicou seu primeiro gol, no qual finalizou uma bola que foi para o ângulo mais próximo, superando o goleiro croata Livaković, seu companheiro no Barça, dizendo: "Eu o conheço dos treinos, pensei nos treinos e no que ele faz, e então a bola entrou no gol".

Ele acrescentou em suas declarações após a partida, conforme noticiado pelo jornal "Marca": "Temos que estar sempre totalmente concentrados desde o início, comprometidos com as instruções do treinador e com o que conversamos entre nós, e estou muito feliz com esta vitória".

Sobre a polêmica da Bola de Ouro, cuja votação já foi encerrada, Yamal esclareceu: "Eu não jogo apenas por esta Bola de Ouro, jogo por mim mesmo, pela torcida, pela próxima temporada e pela seleção do meu país, para continuar conquistando vitórias".

Quando perguntado se sua atuação o havia aproximado do prêmio, respondeu: "Não sei, eu não voto e não sei quem venceu, não sei nada. Só me resta esperar e continuar jogando".

A estrela do Barcelona pareceu muito feliz com seu nível e sua situação atual, e disse após uma de suas melhores noites com a seleção espanhola: "Eu já havia dito antes da partida contra o Feyenoord que este é o momento em que me sinto extremamente feliz, e estou realmente aproveitando".



