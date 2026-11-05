A seleção do Marrocos recebeu um novo golpe no capítulo da atração de talentos com dupla nacionalidade, depois que Wael Mohya, meio-campista do Borussia Mönchengladbach, escolheu representar a seleção da Alemanha, após ser convocado pela primeira vez para a seleção principal comandada pelo técnico Jürgen Klopp.

Klopp anunciou, nesta quinta-feira, a lista da Alemanha em preparação para os jogos da Liga das Nações da UEFA, que contou com a convocação de Mohya, de 17 anos, ao lado de um grupo de jovens talentos, dentro da orientação do treinador de renovar a seleção e dar oportunidade aos nomes em ascensão.

Mohya, nascido na cidade de Mettmann, perto de Düsseldorf, filho de pais marroquinos, é um dos talentos mais destacados em ascensão no futebol alemão, depois de ter chamado a atenção com suas atuações pelo Mönchengladbach e de ter marcado dois gols consecutivos na Bundesliga, apesar do início difícil de seu time nesta temporada.

Klopp decide a disputa com o Marrocos

A convocação de Mohya não foi uma surpresa do ponto de vista técnico, diante da clara admiração de Klopp pelo potencial do jogador, mas o passo representa uma decepção para a Federação Marroquina, que tentou convencê-lo a representar o Marrocos no período recente.

Segundo reportagem do site "Afrik Foot", a comissão técnica da seleção marroquina, comandada por Mohamed Ouahbi, entrou em contato com o jogador recentemente, numa tentativa de incluí-lo na lista do estágio de novembro, mas Mohya pediu tempo para pensar, sem fechar a porta para a seleção marroquina.

Apesar disso, os indícios vindos do entorno do jogador apontavam para sua tendência de escolher a Alemanha, antes de Klopp entrar na linha das negociações e realizar conversas pessoais com o jovem talento para explicar seu projeto e convencê-lo a viver sua experiência internacional com a seleção alemã.

A convocação de Mohya veio como coroação de sua notável evolução, especialmente por já possuir experiência anterior com as seleções de base da Alemanha, além de sua atuação de destaque na Bundesliga apesar da pouca idade.

Klopp explica os motivos da convocação de Mohya

De sua parte, Klopp não escondeu a admiração pelas qualidades do jogador do Mönchengladbach, afirmando que sua convocação faz parte de uma visão de longo prazo para construir o futuro da seleção alemã.

O treinador alemão disse sobre o jogador: "É um daqueles casos em que você precisa prestar muita atenção. Não há muitos jogadores de 17 anos atuando atualmente na Bundesliga, e isso por si só já é uma conquista excepcional. Mas ele não apenas joga, como também apresenta níveis muito bons".

E acrescentou, conforme noticiou o jornal "Marca": "Entrei em contato com ele e com sua família, e conversamos sobre a maneira como queremos tratar o assunto. Estou realmente interessado em construir o futuro com esses jogadores, entre eles Wael, sem fazer nenhuma promessa ou algo parecido".

Klopp esclareceu que a presença de Mohya no estágio representa uma oportunidade de ganhar experiência e conhecer de perto o ambiente da seleção principal, dizendo: "Concordamos em incluí-lo basicamente para que ele viva essa experiência. É importante que ele vivencie os treinos pessoalmente quando surgir essa oportunidade".

Ele enfatizou que a continuidade do jogador na seleção permanecerá ligada às suas atuações e ao seu comportamento, dentro e fora de campo, antes de brincar dizendo: "Eu não era tão confiante quanto ele quando tinha 17 anos, mas também não era tão bom quanto ele nessa idade!".

O segundo golpe depois de Younes Ben Taleb

A escolha de Mohya traz à mente o caso de Younes Ben Taleb, atacante do Eintracht Frankfurt, que preferiu representar a Alemanha em setembro passado, depois de a Federação Marroquina ter tentado atraí-lo.

Segundo a reportagem, Klopp também teve um papel influente na decisão de Ben Taleb, que já havia justificado sua escolha dizendo: "Quando Klopp liga para você, você tem que ir".

Assim, o Marrocos perde a chance de incorporar um novo talento de origem marroquina em favor da Alemanha, em um curto período, depois que o cenário se repetiu com jogadores que a Federação Marroquina buscava convencer a vestir a camisa do Marrocos.