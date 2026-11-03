Parece que o Paris Saint-Germain se prepara para entrar no mercado de transferências de inverno com uma contratação de peso, depois que uma das principais revelações do futebol francês voltou ao seu radar, em meio a uma forte concorrência de gigantes europeus, com destaque para Bayern de Munique e Arsenal, pela contratação de um jogador cujo valor pode ultrapassar os 100 milhões de euros.

Luis Enrique, treinador da equipe parisiense, havia aberto a porta para a possibilidade de contratar novos jogadores durante a próxima janela de transferências de inverno, especialmente no setor ofensivo, ressaltando que o clube avalia as oportunidades disponíveis sem fazer dos reforços uma prioridade obrigatória.

O treinador espanhol disse há alguns dias: "Não, não necessariamente. A ausência de lesões não significa necessariamente a contratação de novos jogadores. No início da temporada, eu disse que éramos capazes de lidar com qualquer coisa, mesmo em caso de lesões graves. Mas continuamos abertos às oportunidades, e essa é uma possibilidade real".

Essas declarações surgem em meio aos problemas ofensivos enfrentados pelo Paris Saint-Germain nesta temporada, começando pela lesão de Khvicha Kvaratskhelia, passando pelos problemas físicos recorrentes sofridos por Ousmane Dembélé, e chegando à necessidade de os recém-chegados Mika Godts e Ferran Torres de mais tempo para se adaptarem ao ambiente da equipe.

Kvaratskhelia havia se juntado ao Paris Saint-Germain no meio da temporada, o que abriu caminho para a circulação de vários nomes cotados para reforçar o setor ofensivo, entre eles Ibrahim Maza, jogador do Bayer Leverkusen, além da possibilidade de dar aos formados na academia do clube, Senny Mayulu e Quentin Ndjantou, mais oportunidades de atuação durante as próximas semanas.

Nesse contexto, nomes que estavam na mesa do Paris Saint-Germain no último verão voltaram à tona, encabeçados pelo jovem atacante francês Elie Junior Kroupi, jogador do Bournemouth, da Inglaterra, conforme informado pelo site francês "Foot Mercato".

O jornal britânico "Mirror" noticiou que o Paris Saint-Germain monitora a situação do atacante de 20 anos, mas não é o único clube interessado em seus serviços, já que Arsenal e Bayern de Munique também fazem parte da lista de clubes que acompanham sua evolução, o que indica uma forte concorrência para conseguir sua assinatura.

Kroupi não estava distante dos planos do clube parisiense no último verão, quando os campeões da Europa demonstraram interesse em contratá-lo, tendo o jogador não escondido seu encanto pela ideia de se transferir para o Paris Saint-Germain, apesar do interesse de outros clubes em conseguir seus serviços.

O atacante francês voltou recentemente aos gramados após se recuperar de uma fratura no quinto metatarso do pé direito, e atuou como reserva em três partidas desde o confronto contra o Manchester United no dia 25 de outubro passado.

Kroupi conseguiu deixar sua marca durante sua última aparição diante do Leeds United, ao marcar seu primeiro gol nesta temporada, confirmando sua capacidade de agregar ao ataque após seu retorno da lesão.

Mas a missão de contratar a revelação francesa não será fácil, diante da forte posição de negociação do Bournemouth, especialmente porque o contrato do jogador se estende até o verão de 2030, o que dá ao clube inglês amplo espaço para exigir uma contrapartida financeira elevada.

As estimativas que circularam durante a última janela de transferências de verão indicaram a possibilidade de o Bournemouth exigir mais de 100 milhões de euros para abrir mão dos serviços do jogador, que se juntou às suas fileiras vindo do Lorient por cerca de apenas 13 milhões de euros, em uma negociação que reflete o tamanho do grande salto em seu valor de mercado em um curto período.

Portanto, o Paris Saint-Germain pode se ver diante de uma concorrência financeira e esportiva com Arsenal e Bayern de Munique, caso decida transformar seu interesse pelo jovem atacante francês em uma investida oficial durante o próximo período.