Após as duas derrotas: revolução na escalação do Barcelona diante do Alavés

Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a escalação de sua equipe para o duelo diante do visitante Deportivo Alavés, na noite de sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

O Barça almeja recuperar o ritmo de vitórias em LaLiga, depois de ter perdido na rodada passada para o seu rival tradicional Real Madrid, pelo placar de 2 a 1.

O jornal Sport noticiou que a escalação do Barça revelou uma revolução completa após a derrota da equipe diante de Paris Saint-Germain e Real Madrid.

Flick escalou o holandês Frenkie de Jong como titular pela primeira vez nesta temporada, já que o jogador não aparecia no time titular desde o último dia 22 de fevereiro.

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De Jong formará a dupla de zaga ao lado de Pau Cubarsí, em uma posição na qual já atuou sob o comando de Ronald Koeman, e também durante sua passagem anterior pelo Ajax.

Dessa forma, o treinador alemão escalou uma linha defensiva emergencial, composta por Bryan Fariñas, Frenkie de Jong, João Cancelo e Pau Cubarsí.

Quanto a Fariñas, esta será sua primeira participação com o time principal do Barcelona, e ele ocupará a posição de lateral-direito, posição na qual Flick já o havia testado durante a pré-temporada para a atual campanha, no último verão.

A escalação do Barcelona ficou assim:

Goleiro: Juan García

Defesa: Pau Cubarsí – Frenkie de Jong – Bryan Fariñas – João Cancelo

Meio-campo: Fermín López – Pedri – Rodri

Ataque: Lamine Yamal – Karim Adeyemi – Raphinha