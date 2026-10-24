Lamine Yamal se prepara para disputar um confronto especial diante do Real Madrid, em um Clássico que carrega um significado particular para o jovem craque do Barcelona, que almeja conduzir sua equipe a desferir um duro golpe em seu rival tradicional e reduzir a diferença entre ambos, em sua primeira aparição contra o clube merengue no estádio Camp Nou, de acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo".

E não há nada que motive mais Yamal do que enfrentar o Real Madrid, já que ele havia expressado seu entusiasmo por essa partida durante uma entrevista com Jorge Valdano, além de aspirar a confirmar sua posição entre os maiores craques do mundo, em meio à expectativa pelo anúncio do vencedor do prêmio Bola de Ouro em Londres.

Mas o caminho para a glória passa primeiro por um teste difícil, que consiste em enfrentar o Real Madrid, que lidera o Barcelona por uma diferença de seis pontos, em uma partida que será a primeira de Yamal diante do técnico José Mourinho, conhecido por seus métodos táticos voltados a reduzir o perigo dos craques adversários.

E o confronto ganha importância adicional para o ponta espanhol, que esteve ausente das comemorações do Barcelona pelo título do Campeonato Espanhol em maio passado, por causa de uma lesão nos tendões do joelho esquerdo sofrida diante do Celta de Vigo.

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E apesar de sua ausência, viveu os momentos da conquista das arquibancadas, comemorou o gol de Ferran Torres, e demonstrou sua alegria após a esplêndida cobrança de falta executada por Marcus Rashford, antes de ver seus companheiros erguerem o título.

E aquela foi a terceira conquista de Yamal no Campeonato Espanhol, aos dezoito anos de idade, depois de ter desempenhado um papel de destaque na superioridade do Barcelona sobre o Real Madrid ao longo da temporada, dando continuidade à construção de um notável histórico de feitos e títulos, apesar de sua pouca idade.

Pois, além dos dois títulos do Campeonato Espanhol, o currículo de Yamal inclui uma Copa do Rei e duas Supercopas da Espanha, bem como um título europeu e uma Copa do Mundo, em uma trajetória de rápida ascensão que o tornou um dos principais rostos de liderança dentro do Barcelona, que conseguiu impor sua superioridade sobre o Real Madrid, ao contrário das previsões que acompanharam a chegada de Hansi Flick à equipe.

E no quesito Clássico, Yamal conquistou cinco vitórias contra quatro derrotas, marcou três gols e deu duas assistências. E a final da Copa do Rei de 2025 foi uma de suas mais destacadas atuações diante do Real Madrid, dentro de uma sequência que viu a superioridade do Barcelona em três de quatro confrontos.

E sua trajetória não esteve isenta de momentos de frustração, já que participou de apenas 24 minutos na final da Supercopa da Espanha de 2024, além de ter sido privado de marcar seu primeiro gol no estádio Santiago Bernabéu com a não validação da bola que chutou, antes de responder com força em outubro do mesmo ano, quando conduziu o Barcelona a uma vitória avassaladora pelo placar de 4 a 0, e marcou um gol magnífico que provocou reações racistas nas arquibancadas do estádio.

E desde aquela noite, Yamal seguiu escrevendo novos capítulos em sua disputa com o Real Madrid, até que veio a derrota do Barcelona no estádio Santiago Bernabéu há um ano, depois que suas declarações polêmicas sobre o rival, quando disse: "Eles roubam, eles reclamam", provocaram uma onda de críticas.

E parece que o jovem craque passou a estar mais empenhado em deixar a resposta dentro do campo, depois de ter se ausentado do dia de mídia do Barcelona diante dos canais transmissores, preferindo se concentrar na preparação para o aguardado confronto.

E agora, Yamal se encontra diante de uma nova oportunidade para comprovar sua capacidade de liderar o Barcelona nos maiores compromissos, não apenas para reduzir a diferença com o Real Madrid, mas também para fortalecer suas chances na corrida pelos prêmios individuais, e transformar a noite do Clássico no Camp Nou em uma nova etapa de sua extraordinária trajetória.