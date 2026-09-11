Após árbitro admitir erro, suspensão da surpresa da Bundesliga é anulada antes do confronto com o Bayern de Munique

Vincent Wagner, técnico do Elversberg, estará presente no banco de reservas durante o aguardado confronto contra o Bayern de Munique, no próximo domingo, pela terceira rodada da Bundesliga, depois que o Tribunal Esportivo da Federação Alemã de Futebol cancelou a punição de sua suspensão.

A suspensão foi retirada do treinador de 40 anos, que havia sido expulso durante a vitória do Elversberg sobre o Borussia Mönchengladbach, na segunda rodada da competição.

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O Elversberg contestou a decisão, mas o Tribunal Esportivo da Federação Alemã rejeitou o recurso em sua primeira fase, antes que a situação mudasse após a apresentação do segundo recurso.

"Exceção absoluta"

O Tribunal Esportivo, presidido por Stephan Oberholz, anulou a decisão anterior durante uma audiência oral, permitindo que Wagner comandasse sua equipe do banco de reservas contra o Bayern de Munique.

Oberholz declarou: "A expulsão imposta a Vincent Wagner é cancelada, e a suspensão automática é anulada". E acrescentou que a decisão representa uma "exceção absoluta", esclarecendo que sua adoção só foi possível porque o árbitro reconheceu seu erro no episódio.

Por sua vez, o árbitro Martin Petersen, que participou da audiência por videoconferência, afirmou: "Mais tarde, senti que minha reação foi inadequada. Não tomaria essa decisão novamente. Talvez eu estivesse hipersensível e interpretei mal a situação".

Em contrapartida, Wagner comentou a decisão dizendo: "Estou feliz por a justiça ter sido feita", segundo noticiou o jornal alemão "Bild".

O Elversberg, recém-promovido à elite, recebe o Bayern de Munique no domingo, depois de ter conquistado duas vitórias surpreendentes nas duas primeiras partidas, sobre o Bayer Leverkusen (3 a 2) e o Gladbach (4 a 3).

Motivo da expulsão

Wagner havia recebido o segundo cartão amarelo, e em seguida o vermelho, durante o primeiro tempo do confronto entre Elversberg e Gladbach, quando o placar apontava a vantagem deste último (2 a 1).

O segundo gol do Gladbach foi precedido por um erro claro da equipe de arbitragem durante a execução de um arremesso lateral, depois que Tim Kleindienst executou o lançamento rapidamente, transformando o ataque em gol. Wagner recebeu então um cartão amarelo, após ter ficado a cerca de um metro dentro do campo de jogo.

Ao final do primeiro tempo, o treinador recebeu o segundo cartão amarelo que levou à sua expulsão, depois de ter se dirigido calmamente à equipe de arbitragem — episódio que o árbitro Petersen considerou, no início, ter ultrapassado os limites aceitáveis.

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