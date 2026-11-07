Fede Valverde Fede Valverde precisou de menos de 30 minutos em Atenas, depois de entrar como substituto, para reorganizar a movimentação do meio-campo e se tornar o jogador do Real Madrid que mais criou oportunidades durante a partida, com um saldo de 3 chances, além de contribuir com a pressão sobre o adversário, antes de disparar um chute potente de aproximadamente 25 metros, que foi parar nas redes de Brignoli com força descomunal.

Segundo o jornal espanhol "As", aquele foi o terceiro gol do time merengue, dando-lhe a sétima vitória consecutiva e mantendo o clima de felicidade que paira sobre Valdebebas, além de deixar o Real Madrid a um passo de consolidar sua posição entre as oito primeiras equipes. Também trouxe de volta à estrela uruguaia as lembranças dos velhos tempos, quando brilhava no meio-campo sob o comando de Carlo Ancelotti e marcava gols espetaculares, como o seu gol em Atenas.

Ancelotti foi um dos primeiros treinadores a recorrer a Valverde na posição de lateral, durante os minutos finais de uma partida da Liga dos Campeões diante do Sheriff Tiraspol em 2021.

Mas a realidade logo se impôs de forma surpreendente, pois, apesar dos elogios que José Mourinho dedicou a Valverde durante a coletiva de imprensa na Cidade do Real Madrid, ao afirmar: "Ele é um profissional excelente, um amigo para seus companheiros e, embora não seja uma voz que se faça ouvir a cada segundo, está sempre presente como exemplo para todos", o jogador uruguaio voltará, diante do Valencia, a atuar na posição de lateral-direito, posição na qual começou a brilhar e a ajudar sua equipe a apresentar melhores desempenhos.

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E Mourinho, que possui grande experiência no futebol, mas que conta com capacidades muito maiores na psicologia, conseguiu convencer Valverde a se adaptar gradualmente a essa posição.

Nem Trent Alexander-Arnold nem Dumfries conseguiram, até o momento, convencer o treinador. Pois, embora o jogador inglês não tenha tido uma atuação ruim em Santander, e o lateral holandês venha de dar uma assistência decisiva diante do AEK, Mourinho percebeu que a presença de Valverde nessa posição concede aos demais jogadores do time maior liberdade para brilhar, algo que deve ser aproveitado.

A mudança de posição de Valverde veio em um momento ideal do ponto de vista físico, mas seu impacto positivo não se limitou apenas a ele, e sim se estendeu aos demais integrantes do time, que passaram a dispor de uma carta a mais, com um efeito claro e lógico sobre as movimentações dos companheiros, assim como sobre os adversários.

Os primeiros sinais desse efeito surgiram diante do Sevilla, quando Valverde disputou sua primeira partida como titular na posição de lateral-direito e apresentou uma atuação de destaque, após somar 6 recuperações de bola e vencer 5 disputas, tornando-se o jogador do time com melhor desempenho nesse aspecto, além de 3 desarmes para cortar a bola, duas afastadas e um chute que foi bloqueado por um dos defensores.

Desde então, o nível de Valverde não caiu, e suas declarações anteriores em Almaty ficaram completamente para trás, quando negou a existência de qualquer desentendimento com seu técnico na época, Xabi Alonso, por causa de sua escalação na posição de lateral, ao dizer: "Não nasci para jogar na posição de lateral".

Mourinho conseguiu reconhecer seu erro e corrigi-lo, depois de ter afirmado anteriormente que Valverde não jogaria nessa posição sob seu comando, pois descobriu em suas mãos uma arma letal e decidiu continuar a recorrer a ele, aproveitando ao mesmo tempo suas capacidades psicológicas no trato com o jogador, bem como o importante passo dado pela estrela uruguaia para reforçar a união do grupo e unificar suas fileiras em torno de uma única ideia.

A mensagem que Valverde transmite a esse respeito pode ser resumida da seguinte forma: "Quando trabalhamos todos juntos e nos movemos na mesma direção, nos tornamos mais fortes. E, como capitão do time, dei o passo que todos esperavam de mim, servindo de exemplo para meus companheiros".

Por sua vez, Mourinho tomou o jogador como modelo de comprometimento, em uma mensagem que confirma que as coisas seguem em frente e não vão parar, e o início será esta noite diante do Valencia, onde Valverde retorna à posição de lateral no estádio de Mestalla.