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A seleção da Espanha garantiu sua vaga nas quartas de final da Liga das Nações da Europa, apesar da derrota para a Inglaterra no estádio Riyadh Air Metropolitano, na última rodada da fase de grupos. No entanto, o revés impediu que encerrasse sua trajetória na liderança do grupo e o obrigou a enfrentar um dos líderes dos outros grupos na próxima fase.

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A seleção espanhola, comandada pelo técnico Luis de la Fuente, encerrou a disputa de seu grupo na segunda colocação, depois de fracassar na tentativa de recuperar a desvantagem diante dos ingleses, apesar das investidas lideradas por Lamine Yamal para trazer a "La Roja" de volta à partida.

A estrela do Barcelona esteve presente nas tentativas de reação, após a seleção espanhola conquistar um pênalti, e Yamal contribuiu na construção do gol que diminuiu a diferença, mas a seleção inglesa conseguiu manter sua vantagem e somar os três pontos, assegurando a liderança do grupo.

França é a primeira possível adversária da Espanha

Segundo o jornal espanhol "Sport", a Espanha já conhece a identidade de uma das seleções que pode enfrentar nas quartas de final, a seleção da França, que confirmou sua classificação após a vitória sobre a Turquia, beneficiando-se também da derrota da Itália para a Bélgica, resultado que alterou a classificação do grupo.

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A seleção espanhola ainda tem outras duas possibilidades, uma das quais será definida após a conclusão da disputa do segundo grupo, enquanto a última possibilidade está ligada à situação da seleção de Portugal no quarto grupo.

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Holanda e Portugal no radar dos cálculos

A Espanha aguarda o resultado dos confrontos entre Holanda e Alemanha, e Grécia e Sérvia, para saber a identidade do provável líder do segundo grupo, já que a seleção holandesa entra na última rodada na liderança da classificação, mas precisa confirmar sua posição diante da Alemanha, fora de casa.

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Por outro lado, a seleção alemã mantém suas chances na disputa pela classificação e precisa vencer, acompanhando o resultado do outro confronto, entre Grécia e Sérvia, para definir os cálculos do grupo e a classificação das seleções.

Já a terceira possibilidade é a seleção de Portugal, que ainda precisa assegurar a liderança de seu quarto grupo, pois necessita de um empate diante do País de Gales para garantir o primeiro lugar, ou aguardar um tropeço da Dinamarca diante da Noruega.

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Dessa forma, a Espanha pode encontrar pela frente a França, a Holanda ou Portugal nas quartas de final, com a identidade de sua adversária sendo definida após o encerramento das partidas da fase de grupos e a realização do sorteio na próxima sexta-feira.