O Bayern de Munique manteve seus resultados de destaque nesta temporada ao vencer o Magdeburg por 6 a 1 pela Copa da Alemanha, isolando-se com um número excepcional entre as principais ligas europeias, aproveitando-se da derrota do Barcelona.

Após uma série de 11 vitórias consecutivas em todas as competições, o Barcelona perdeu seus dois últimos jogos, para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões e para o Real Madrid no Campeonato Espanhol.

Por sua vez, o Bayern de Munique passou a ser a única equipe que não sofreu nenhuma derrota em todas as competições desde o início da temporada atual entre os times das cinco principais ligas europeias.

De acordo com as estatísticas da rede "Opta", a equipe bávara disputou 13 jogos em todas as competições, venceu 9 vezes e empatou em 4 ocasiões.

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Segundo as estatísticas da rede francesa "Stats Foot", o Bayern de Munique tem o ataque mais forte em todas as competições entre os times das grandes ligas desde o início do ano de 2026, tendo marcado 146 gols.

O Bayern de Munique disputou 38 jogos em todas as competições desde o início do ano, venceu 29, empatou 8 e perdeu uma única vez, para o Paris Saint-Germain na semifinal da temporada passada da Liga dos Campeões.