O árbitro Busquets Ferrer comandou o jogo entre Real Madrid e Sevilla, no estádio Santiago Bernabéu, que terminou com a vitória do Merengue por 4 a 1, na nona rodada do Campeonato Espanhol.

O site "Archivo VAR", especializado em lances polêmicos de arbitragem, deu a Busquets Ferrer uma nota de 6 em 10.

O Archivo VAR explicou que os pontos positivos superaram os negativos na atuação de Busquets Ferrer, apesar de a partida ter registrado muita polêmica desde o primeiro tempo.

No entanto, a maior parte dessa polêmica não se deveu, na verdade, às decisões do árbitro, mas sim à ausência de replays televisivos ao longo de todo o jogo.

O confronto teve três lances polêmicos e, em dois deles, foram exibidos apenas poucos replays, que não eram claros o suficiente para explicar o que havia acontecido.

Além disso, o árbitro de campo não esteve em seu melhor momento ao lidar com algumas situações simples, mas tomou uma decisão razoavelmente aceitável nos lances polêmicos.

A partida ficou paralisada por quase três minutos, enquanto o árbitro de vídeo revisava a possibilidade de Güler ter acertado uma cotovelada em Piqué.

Mas a tecnologia de vídeo não conseguiu encontrar um ângulo de câmera que mostrasse com clareza a ocorrência do contato e sua intensidade, o que foi comunicado ao árbitro, que por sua vez transmitiu a informação aos jogadores. Não era possível que Busquets Ferrer avaliasse esse lance por conta própria.

Depois disso, o árbitro não puniu uma disputa entre Konaté e Rubén Vargas que envolveu um agarrão, pois considerou que a bola estava fora do alcance de ambos os jogadores. Essa decisão foi correta e pode ser aceita, uma vez que o lance não teve influência no desenrolar do jogo.

Por fim, o árbitro assinalou corretamente um pênalti a favor de Kylian Mbappé, após a intervenção de Castrín sobre ele. O atacante francês cortou o caminho do zagueiro durante o seu arranque, o que levou Castrín a derrubá-lo.

O jornal catalão Sport havia apontado que o fato de o árbitro não ter expulsado Arda Güler foi uma "farsa" às vésperas do Clássico.