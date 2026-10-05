Kylian Mbappé provocou uma onda de polêmica durante o período de paralisação para as datas Fifa, colocando-se sob os holofotes da torcida do Real Madrid, em meio a questionamentos crescentes sobre algumas de suas atitudes recentes, direcionando as atenções para a postura do craque francês e para a dúvida de se ele teria algo a dizer sobre o que acontece a seu respeito.

Mbappé sofreu uma lesão com a seleção da França diante da Turquia na Liga das Nações da Europa, e retornou a Madri, mas partiu novamente para ter alguns dias de descanso, o que provocou o descontentamento e as críticas de parte da torcida do Real Madrid.

O jogador francês não respondeu a essas críticas até agora. Mas Mbappé reagiu a uma informação divulgada pela Radio Marca, na qual o jornalista Javier Tinto afirmou que o atacante francês estava irritado com o Real Madrid.

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Tinto explicou: "Durante a semana do dérbi, Mbappé pediu ao clube que fizesse um esforço e realizasse uma campanha a favor da conquista da Bola de Ouro por ele, pois é isso que lhe importa. O clube não atendeu. Agora entendo a postura de Mbappé em campo durante aquele dérbi. Ele estava irritado".

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Tinto acrescentou: "Depois, ao que parece, pediu a mesma coisa a Zidane. E, claro, Zidane não pode fazer isso, porque Dembélé também está envolvido nesse assunto, e, a partir daí, tudo o que aconteceu foi lamentável".

Mbappé não hesitou em responder a essas palavras. E o fez por meio de sua conta no Instagram, comentando na publicação que havia reproduzido as declarações da Radio Marca a seu respeito.

De acordo com o que publicou o jornal Mundo Deportivo nesta segunda-feira, Mbappé escreveu uma resposta irônica à publicação com as declarações de Tinto, dizendo: "Sim, tá, sim, e eu me irritei com (a irmã da minha avó) também", e acompanhou sua resposta de emojis de rostos rindo.

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