Manchester City e Barcelona chegaram a um acordo definitivo sobre a transferência do meia espanhol Rodrigo Hernández para o clube catalão, após semanas de negociações que envolveram a apresentação de três propostas, e o anúncio oficial do negócio deve acontecer nas próximas horas.

De acordo com o que noticiou a rádio espanhola "Cadena SER", o acordo previsto entrega ao Barcelona um dos jogadores mais requisitados no mercado de transferências, ao mesmo tempo em que o Real Madrid se vê diante de uma nova crise no meio-campo, depois de fracassar em fechar a contratação de Rodri e não ter se movimentado, até agora, em busca de um substituto capaz de desempenhar o mesmo papel.

A postura do Real Madrid provocou críticas nos meios de comunicação espanhóis, especialmente diante da necessidade da equipe de um jogador capaz de controlar o ritmo do jogo e movimentar a bola com fluidez, funções que analistas consideram que Rodri seria capaz de exercer, o que se reflete diretamente nas transições ofensivas da equipe.

O jornalista Bruno Alemany, durante sua fala no programa "Carrusel Deportivo", disse que não entende o motivo de o Real Madrid não se movimentar para reforçar a posição de meio-campo, apesar de o clube reconhecer sua importância, acrescentando que Bernardo Silva se apresentou bem nos últimos jogos amistosos, mas não consegue suprir todas as funções que Rodri desempenha.

Alemany acrescentou que a postura do clube representa uma repetição de erros anteriores no planejamento esportivo, afirmando que a ausência de busca por um substituto após o fracasso na contratação de Rodri é "totalmente ilógica", sobretudo porque o Real Madrid tinha como alvo um meia de altíssimo nível.

No mesmo sentido, o jornalista Tomás Roncero considerou provável que o técnico José Mourinho recorra a Bernardo Silva para resolver os problemas do meio-campo, mas descartou que Rodri fosse a única opção pedida pelo treinador, ressaltando que o mistério cerca a razão de o clube não se movimentar em direção a outro jogador com as mesmas características.

E não parece que o Real Madrid planeje atualmente contratar um novo meia, mesmo havendo nomes que poderiam desempenhar esse papel, com destaque para Martín Zubimendi, que é considerado um dos substitutos naturais de Rodri na seleção espanhola, em meio à tendência do clube de concentrar-se mais no reforço de seu poder ofensivo.

O Real Madrid possui, segundo a visão de Roncero, um dos ataques mais fortes da Europa, mas a força do setor ofensivo por si só pode não ser suficiente para decidir a disputa pelos grandes títulos, já que o jornalista Marcos López alertou para a repetição do cenário da seleção francesa, que teve um ataque forte na Copa do Mundo, mas sofreu diante do domínio espanhol.

Assim, o Real Madrid parece diante de uma equação clara com a aproximação da nova temporada: um arsenal ofensivo imenso, em contrapartida à ausência de um jogador capaz de dar ao meio-campo a inteligência e o equilíbrio necessários para conectar os setores e impor o ritmo da equipe.